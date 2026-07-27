快訊

水族館魔鬼魚「燦笑賣萌」 遊客近看嚇哭：把同事吃掉了

柯文哲改戴「電子手環」監控！法院理由曝光：3800筆告警98%系統異常

這縣市選情變了！醫曝恐阻賴清德連任：民進黨應該緊張了

聽新聞
0:00 / 0:00

2500億美金擔保綁定算力！輝達傳出手助OpenAI租資料中心 網喊：火燒連環船

聯合新聞網／ 綜合報導
市場傳出輝達可能提供2,500億美元融資擔保，協助OpenAI租用軟銀在俄亥俄州開發的超大型資料中心，合作策略也被解讀為由股權投資轉向鎖定長期AI算力訂單。圖／路透
市場傳出輝達可能提供2,500億美元融資擔保，協助OpenAI租用軟銀在俄亥俄州開發的超大型資料中心，合作策略也被解讀為由股權投資轉向鎖定長期AI算力訂單。圖／路透

AI晶片龍頭輝達傳出正洽談提供高達2,500億美元融資擔保，協助OpenAI租用軟銀集團在美國俄亥俄州開發的10GW超大型資料中心。市場認為，若交易成真，將顯示輝達並未縮減對OpenAI的支持，而是改用金融工具深化合作。

根據報導，軟銀正在俄亥俄州打造AI資料中心園區，創辦人孫正義曾表示，專案總投資金額可能高達5,000億美元。此次討論中的擔保資金，將用於OpenAI超大型資料中心建設及算力租用，目標是打造全球最大的AI運算平台之一。

相較先前傳出的股權投資方案，輝達如今被指改採融資擔保。市場分析，這種方式可避開上市前估值談判與股權稀釋問題，同時透過參與資料中心建設，鎖定OpenAI未來長期採購GPU及相關AI基礎設施的需求。不過，2,500億美元擔保規模龐大，若專案營運不如預期或出現違約，輝達也可能面臨相應風險。

消息曝光後，PTT網友多半關注這筆融資擔保帶來的連動風險，有人直言「這種真的就不要出事.不然就火燒連環船」、「一起升天或下地的概念」，也有人形容「一起焊死在車上」，認為輝達與OpenAI的利益綁得更深。

不過，也有網友認為，融資擔保未必比直接入股差。有人表示「給你錢趕快買我家產品的概念」，也有人分析「資料中心收入不會消失、算力有長期需求、GPU銷量與供應鏈依舊穩定，比股權投資還划算。」另有網友質疑「改了又改 這次會真的給嗎」，市場仍在等待最終條件與交易是否落實。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

OpenAI 輝達 孫正義 美國 算力

延伸閱讀

台股再跌破季線！陳嘉偉：AI技術不泡沫但「股價估值過高」正在泡沫化

美伊暫停互轟！PTT股民關注油價與航運變化：海峽開不開才是重點

台股基本面完美無瑕！陳龍開示「量縮破季線是最後買點」：AI工業革命長線看8萬點

00878殖利率看8%！續航力上看27季勝0056 知美：8月配息維持0.66元就及格

相關新聞

2500億美金擔保綁定算力！輝達傳出手助OpenAI租資料中心 網喊：火燒連環船

輝達傳出洽談提供高達2,500億美元融資擔保，以協助OpenAI租用美國俄亥俄州10GW超大型資料中心，此舉顯示輝達持續深化與OpenAI的合作。市場關注其帶來的連動風險。

台股基本面完美無瑕！陳龍開示「量縮破季線是最後買點」：AI工業革命長線看8萬點

分析師陳龍指出，近期台股波動源於韓國去槓桿監管，強調基本面「完美無瑕」，堅信AI工業革命將推動台股長線挑戰8萬點。他預測股市反彈將至，並視當前價格為絕佳抄底機會。

Fed本周有可能意外升息？經濟學家點出理由 市場仍押注9月、但7月升息聲浪浮現

美國聯準會（Fed）本周可能意外升息，經濟學家指出勞動市場穩定及高通膨壓力因素，鼓勵提前行動以保留政策彈性。尽管市場普遍預期9月升息，依據FedWatch工具，本月維持利率不變的機率為66%。

台股再跌破季線！陳嘉偉：AI技術不泡沫但「股價估值過高」正在泡沫化

台股上周五大跌1,195點，跌破季線，投顧陳嘉偉指出，AI技術不會泡沫，但相關股價估值過高，面臨修正壓力。美股科技股市值縮水，市場對現金流及通膨仍有疑慮，須注意投資風險。

美伊暫停互轟！PTT股民關注油價與航運變化：海峽開不開才是重點

美國連續13晚對伊朗的空襲後，五角大廈24日宣布暫停攻擊，並非再次發動行動。伊朗官員表示若美方停火，伊朗亦會停止行動，但對停火前景持悲觀態度。分析指出，停火與軍事資源不足及外交談判有關。

南韓散戶單日狂砸4500億韓元抄底槓桿ETF 提前卡位新制上路前最後機會？

南韓散戶單日淨買超4500億韓元，逆勢抄底槓桿型ETF，反映半導體股重挫後市場情緒。隨著金融委員會提早實施新規，散戶趕在新制生效前加碼布局，显示市場热度仍高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。