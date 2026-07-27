2500億美金擔保綁定算力！輝達傳出手助OpenAI租資料中心 網喊：火燒連環船

AI晶片龍頭輝達傳出正洽談提供高達2,500億美元融資擔保，協助OpenAI租用軟銀集團在美國俄亥俄州開發的10GW超大型資料中心。市場認為，若交易成真，將顯示輝達並未縮減對OpenAI的支持，而是改用金融工具深化合作。

根據報導，軟銀正在俄亥俄州打造AI資料中心園區，創辦人孫正義曾表示，專案總投資金額可能高達5,000億美元。此次討論中的擔保資金，將用於OpenAI超大型資料中心建設及算力租用，目標是打造全球最大的AI運算平台之一。

相較先前傳出的股權投資方案，輝達如今被指改採融資擔保。市場分析，這種方式可避開上市前估值談判與股權稀釋問題，同時透過參與資料中心建設，鎖定OpenAI未來長期採購GPU及相關AI基礎設施的需求。不過，2,500億美元擔保規模龐大，若專案營運不如預期或出現違約，輝達也可能面臨相應風險。

消息曝光後，PTT網友多半關注這筆融資擔保帶來的連動風險，有人直言「這種真的就不要出事.不然就火燒連環船」、「一起升天或下地的概念」，也有人形容「一起焊死在車上」，認為輝達與OpenAI的利益綁得更深。

不過，也有網友認為，融資擔保未必比直接入股差。有人表示「給你錢趕快買我家產品的概念」，也有人分析「資料中心收入不會消失、算力有長期需求、GPU銷量與供應鏈依舊穩定，比股權投資還划算。」另有網友質疑「改了又改 這次會真的給嗎」，市場仍在等待最終條件與交易是否落實。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。