快訊

水族館魔鬼魚「燦笑賣萌」 遊客近看嚇哭：把同事吃掉了

柯文哲改戴「電子手環」監控！法院理由曝光：3800筆告警98%系統異常

這縣市選情變了！醫曝恐阻賴清德連任：民進黨應該緊張了

聽新聞
0:00 / 0:00

台股基本面完美無瑕！陳龍開示「量縮破季線是最後買點」：AI工業革命長線看8萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳龍指出台股跌破季線且量縮為大漲前夕的「最後買點」，強調中東局勢與韓國去槓桿等利空終將過去，AI算力需求大爆發將帶領台股率先創新高。中央社
分析師陳龍指出台股跌破季線且量縮為大漲前夕的「最後買點」，強調中東局勢與韓國去槓桿等利空終將過去，AI算力需求大爆發將帶領台股率先創新高。中央社

面對台股大盤再次跌破季線、盤中出現劇烈震盪，分析師陳龍於影音內容中向投資人喊話，呼籲大家「不要小鼻子小眼睛」只看一兩天的行情。

他強調，只要記得「AI工業革命」這六個字，任何擋在前面的阻礙隨著時間過去都會解決，並重申台股牛市趨勢未變，長線目標仍看好挑戰8萬點。

針對大盤走勢，陳龍分析指出，跌破季線後出現的急挫與量縮，其實是大漲前夕的清洗甩轎動作。

他以三個月前的行情為例，說明大盤在見到最小成交量時往往正是市場最恐慌、同時也是「最後買點」出現之際，預告這周開始市場將迎來許多個股反彈甚至打出漲停板。

談到近期全球股市修正的原因，陳龍認為主因來自中東美伊局勢緊張、國際油價與美債殖利率飆升至4.7%，以及韓國政府實施提高保證金等「去槓桿」監管措施拖累周邊市場。但他特別強調，台股的基本面「完美無瑕」，且在國際市場中表現最為強韌，未來將會是第一個創下歷史新高的市場

針對市場擔憂Google等雲端巨頭資本支出過大、導致自由現金流轉負的問題，陳龍特別舉例說明：這就像一百年前建設電廠，短期內雖投入龐大資金使現金流呈現負數，但這是在投資未來十年的基礎建設；如今AI資料中心產生的「算力（Token）」就像當年的電力，隨著AI代理與應用爆發，未來算力需求呈指數型成長，工廠與晶片產能再怎麼蓋都不夠用，而身為全球AI供應鏈核心的台灣正是最大的受惠者。

最後，陳龍也點出近期許多主動式ETF因追高重倉股而淪為重災戶，導致許多前期熱門股（如被動元件、記憶體、PCB、矽晶圓、面板等）股價遭砍半腰斬。但他認為這些公司的基本面並未改變，當前價格如同「名牌包打五折」，籌碼與技術面修正完成後反而是絕佳的抄底良機，投資人無須過度悲觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

算力 韓國 台股 AI

延伸閱讀

韓股大跌是企業變差還是去槓桿？AI供應鏈不變…稀飯：透過009829布局韓國權值股

美伊暫停互轟！PTT股民關注油價與航運變化：海峽開不開才是重點

0050破千張60歲大媽「 靠兩招」這樣存！網不解：搞得那麼麻煩？

Fed本周有可能意外升息？經濟學家點出理由 市場仍押注9月、但7月升息聲浪浮現

相關新聞

2500億美金擔保綁定算力！輝達傳出手助OpenAI租資料中心 網喊：火燒連環船

輝達傳出洽談提供高達2,500億美元融資擔保，以協助OpenAI租用美國俄亥俄州10GW超大型資料中心，此舉顯示輝達持續深化與OpenAI的合作。市場關注其帶來的連動風險。

台股基本面完美無瑕！陳龍開示「量縮破季線是最後買點」：AI工業革命長線看8萬點

分析師陳龍指出，近期台股波動源於韓國去槓桿監管，強調基本面「完美無瑕」，堅信AI工業革命將推動台股長線挑戰8萬點。他預測股市反彈將至，並視當前價格為絕佳抄底機會。

Fed本周有可能意外升息？經濟學家點出理由 市場仍押注9月、但7月升息聲浪浮現

美國聯準會（Fed）本周可能意外升息，經濟學家指出勞動市場穩定及高通膨壓力因素，鼓勵提前行動以保留政策彈性。尽管市場普遍預期9月升息，依據FedWatch工具，本月維持利率不變的機率為66%。

台股再跌破季線！陳嘉偉：AI技術不泡沫但「股價估值過高」正在泡沫化

台股上周五大跌1,195點，跌破季線，投顧陳嘉偉指出，AI技術不會泡沫，但相關股價估值過高，面臨修正壓力。美股科技股市值縮水，市場對現金流及通膨仍有疑慮，須注意投資風險。

美伊暫停互轟！PTT股民關注油價與航運變化：海峽開不開才是重點

美國連續13晚對伊朗的空襲後，五角大廈24日宣布暫停攻擊，並非再次發動行動。伊朗官員表示若美方停火，伊朗亦會停止行動，但對停火前景持悲觀態度。分析指出，停火與軍事資源不足及外交談判有關。

南韓散戶單日狂砸4500億韓元抄底槓桿ETF 提前卡位新制上路前最後機會？

南韓散戶單日淨買超4500億韓元，逆勢抄底槓桿型ETF，反映半導體股重挫後市場情緒。隨著金融委員會提早實施新規，散戶趕在新制生效前加碼布局，显示市場热度仍高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。