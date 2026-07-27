台股基本面完美無瑕！陳龍開示「量縮破季線是最後買點」：AI工業革命長線看8萬點

面對台股大盤再次跌破季線、盤中出現劇烈震盪，分析師陳龍於影音內容中向投資人喊話，呼籲大家「不要小鼻子小眼睛」只看一兩天的行情。

他強調，只要記得「AI工業革命」這六個字，任何擋在前面的阻礙隨著時間過去都會解決，並重申台股牛市趨勢未變，長線目標仍看好挑戰8萬點。

針對大盤走勢，陳龍分析指出，跌破季線後出現的急挫與量縮，其實是大漲前夕的清洗甩轎動作。

他以三個月前的行情為例，說明大盤在見到最小成交量時往往正是市場最恐慌、同時也是「最後買點」出現之際，預告這周開始市場將迎來許多個股反彈甚至打出漲停板。

談到近期全球股市修正的原因，陳龍認為主因來自中東美伊局勢緊張、國際油價與美債殖利率飆升至4.7%，以及韓國政府實施提高保證金等「去槓桿」監管措施拖累周邊市場。但他特別強調，台股的基本面「完美無瑕」，且在國際市場中表現最為強韌，未來將會是第一個創下歷史新高的市場。

針對市場擔憂Google等雲端巨頭資本支出過大、導致自由現金流轉負的問題，陳龍特別舉例說明：這就像一百年前建設電廠，短期內雖投入龐大資金使現金流呈現負數，但這是在投資未來十年的基礎建設；如今AI資料中心產生的「算力（Token）」就像當年的電力，隨著AI代理與應用爆發，未來算力需求呈指數型成長，工廠與晶片產能再怎麼蓋都不夠用，而身為全球AI供應鏈核心的台灣正是最大的受惠者。

最後，陳龍也點出近期許多主動式ETF因追高重倉股而淪為重災戶，導致許多前期熱門股（如被動元件、記憶體、PCB、矽晶圓、面板等）股價遭砍半腰斬。但他認為這些公司的基本面並未改變，當前價格如同「名牌包打五折」，籌碼與技術面修正完成後反而是絕佳的抄底良機，投資人無須過度悲觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。