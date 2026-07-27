聽新聞
0:00 / 0:00
台股基本面完美無瑕！陳龍開示「量縮破季線是最後買點」：AI工業革命長線看8萬點
面對台股大盤再次跌破季線、盤中出現劇烈震盪，分析師陳龍於影音內容中向投資人喊話，呼籲大家「不要小鼻子小眼睛」只看一兩天的行情。
他強調，只要記得「AI工業革命」這六個字，任何擋在前面的阻礙隨著時間過去都會解決，並重申台股牛市趨勢未變，長線目標仍看好挑戰8萬點。
針對大盤走勢，陳龍分析指出，跌破季線後出現的急挫與量縮，其實是大漲前夕的清洗甩轎動作。
他以三個月前的行情為例，說明大盤在見到最小成交量時往往正是市場最恐慌、同時也是「最後買點」出現之際，預告這周開始市場將迎來許多個股反彈甚至打出漲停板。
談到近期全球股市修正的原因，陳龍認為主因來自中東美伊局勢緊張、國際油價與美債殖利率飆升至4.7%，以及韓國政府實施提高保證金等「去槓桿」監管措施拖累周邊市場。但他特別強調，台股的基本面「完美無瑕」，且在國際市場中表現最為強韌，未來將會是第一個創下歷史新高的市場。
針對市場擔憂Google等雲端巨頭資本支出過大、導致自由現金流轉負的問題，陳龍特別舉例說明：這就像一百年前建設電廠，短期內雖投入龐大資金使現金流呈現負數，但這是在投資未來十年的基礎建設；如今AI資料中心產生的「算力（Token）」就像當年的電力，隨著AI代理與應用爆發，未來算力需求呈指數型成長，工廠與晶片產能再怎麼蓋都不夠用，而身為全球AI供應鏈核心的台灣正是最大的受惠者。
最後，陳龍也點出近期許多主動式ETF因追高重倉股而淪為重災戶，導致許多前期熱門股（如被動元件、記憶體、PCB、矽晶圓、面板等）股價遭砍半腰斬。但他認為這些公司的基本面並未改變，當前價格如同「名牌包打五折」，籌碼與技術面修正完成後反而是絕佳的抄底良機，投資人無須過度悲觀。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。