Fed本周有可能意外升息？經濟學家點出理由 市場仍押注9月、但7月升息聲浪浮現

美國聯準會（Fed）本周即將召開利率決策會議，儘管市場普遍預期最快9月才會升息，但有經濟學家認為，不排除Fed就在本周意外出手。經濟學家杜塔指出，與其等到9月被迫升息，不如現在就提前行動，替後續政策保留更多彈性。

杜塔認為，勞動市場仍穩定、AI投資持續擴張、高油價、關稅及服務業通膨升溫等因素，都代表通膨壓力仍在。他表示，若Fed本周提前升息，可避免未來幾個月陷入「不得不升息」的被動局面。Yardeni研究公司總裁亞德尼也持相同看法，認為Fed可能在7月升息。

目前市場預期仍以9月升息為主。根據FedWatch工具，市場反映Fed本月按兵不動機率為66%，9月升息機率為57%，至10月累計升息一至兩次的機率則達79%。報導也指出，美伊戰事推升油價，布蘭特原油日前一度重返每桶100美元，市場對通膨的擔憂同步升溫。

消息曝光後，PTT掀起討論，不少網友認為只是「週末鬼故事」。有人留言「花街改賣升息鬼故事了」、「不可能升息啦」、「週末鬼故事」，也有人表示「真的早點升也好 不確定性歹戲拖棚」，認為若提前升息，反而有助市場消化利空。

也有網友認為，即使本周沒有升息，市場仍須留意後續政策方向。有人表示「現在不升 9月還是會升啊」，也有人直言「大家都覺得不會 那就是會」，另有網友指出「升息只是個形式而已」，認為市場早已提前反映利率預期，Fed最終決策仍是本周市場關注焦點。

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