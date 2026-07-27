台股再跌破季線！陳嘉偉：AI技術不泡沫但「股價估值過高」正在泡沫化

台股於上周五（7月24日）大跌1,195點，再次跌破季線位置。針對台股後勢與個股走勢，投顧分析師陳嘉偉在節目中表示，市場必須尊重技術分析。他指出，前一周五（7月17日）台積電（2330）法說會過後，台股單周曾出現將近3,000點的長黑K棒，隨後融資減少400多億元；雖然上周二（7月21日）台股出現大反彈，但由於屬於無量反彈，指數在觸及月線反壓後便再度向下破底。

針對市場熱議的AI題材，陳嘉偉澄清，黃仁勳、特斯拉及童子賢等產業大佬所言的「AI不會泡沫化」，指的是AI技術與算力發展的趨勢不會停止；然而，分析師關注的是「股價是否泡沫化」。

他認為，先前市場給予AI相關概念股過高的估值，因此即便技術持續往前，股價在估值過高下依然會面臨泡沫化與修正壓力。

在國際市場與總體經濟方面，陳嘉偉引述美股動向指出，科技七雄（包含蘋果、Google、微軟、亞馬遜、Meta、Tesla及輝達）市值出現大幅縮水。其中Google與Tesla的財報及資本支出消息引發市場疑慮，Google更出現上市以來現金流轉負的情況，反映出市場對企業燒錢與能否回收效益的擔憂。

此外，國際原油價格突破每桶100美元、美元升值、美國10年期公債殖利率創18個月新高，加上小麥等農作物期貨價格走揚，顯示通膨壓力依舊存在，市場後續仍有升息疑慮。

陳嘉偉進一步分析，上周五（7月24日）兩大財經報紙頭版皆不約而同報導市場利空與去槓桿訊息，顯示連媒體與市場投資人對AI燒錢及現金流問題的態度都已出現轉變；他提醒，櫃買指數目前沿著10日線下修，在趨勢看空的情況下，後續可能面臨融資斷頭與加速下跌的壓力，投資人應注意相關操作風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。