快訊

王凱驟逝！姊姊悲憶「前一天才聯絡」 最後通話成永別

代理教師荒／師選校先避雷 「代理雷達」揭簡章沒說的事

56歲指揮家陳一夫猝逝！前一天才急診發文：大家都要健健康康

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊暫停互轟！PTT股民關注油價與航運變化：海峽開不開才是重點

聯合新聞網／ 綜合報導
美國暫停對伊朗空襲後，伊朗也已連續兩天未開火，德黑蘭表示只要美方停止攻擊，伊朗也會停止行動，但伊方仍懷疑這只是戰術性停火。記者曾原信／攝影
美國暫停對伊朗空襲後，伊朗也已連續兩天未開火，德黑蘭表示只要美方停止攻擊，伊朗也會停止行動，但伊方仍懷疑這只是戰術性停火。記者曾原信／攝影

美國連續13晚對伊朗加強空襲後，五角大廈24日深夜宣布暫停行動，昨天與今天都未傳出美方再度攻擊的消息。原本會在美軍每夜攻擊後，對鄰近駐有美軍基地國家展開行動的伊朗，目前也已連續兩天沒有開火。

一名不願具名的伊朗高層官員表示，德黑蘭立場「依然是『以牙還牙』，如果攻擊停止，伊朗也會停止自身的行動。這個訊息已經傳達給美國」。美國駐聯合國大使瓦爾茲則表示，川普已決定暫停攻擊，替外交談判爭取更多時間，並稱「他正在給談判留一點空間、給它一點餘地。」

不過，美方暫停攻擊也被認為與軍事資源有關。報導指出，原先擬定的攻擊目標大致已經打完，美軍官員也擔憂若恢復大規模作戰，可能進一步消耗軍火庫存，包括中東防空系統使用的攔截彈藥。伊朗方面則對停火前景沒有抱持太大希望，認為目前更像是戰術性暫停，而非真正轉向和談。

消息曝光後，PTT網友首先關注油價與股市反應，有人留言「伊朗縮了 油價安全」、「航運又要跌了」、「今天穩了吧」，也有人直接猜測「來猜這次停火維持幾天」，認為雙方過去打打停停，這次能否維持仍有疑問。

另有網友將焦點放在雙方暫停攻擊的真正原因，有人表示「兩邊都在畫虎爛... 信你個鬼」，也有人說「停不停又不是重點 海峽開不開才是」，認為荷莫茲海峽航運問題仍未解決；還有人諷刺「打之前放空，收手前做多，完美循環」，讓這場暫停攻擊再度被股民解讀成牽動油價與市場多空的最新訊號。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 伊朗 聯合國 川普 美軍 中東

延伸閱讀

川普連打伊朗13天喊卡了！美期指反彈上漲 但台股早盤仍下跌逾300點

南韓散戶單日狂砸4500億韓元抄底槓桿ETF 提前卡位新制上路前最後機會？

韓股大跌是企業變差還是去槓桿？AI供應鏈不變…稀飯：透過009829布局韓國權值股

0050破千張60歲大媽「 靠兩招」這樣存！網不解：搞得那麼麻煩？

相關新聞

台股再跌破季線！陳嘉偉：AI技術不泡沫但「股價估值過高」正在泡沫化

台股上周五大跌1,195點，跌破季線，投顧陳嘉偉指出，AI技術不會泡沫，但相關股價估值過高，面臨修正壓力。美股科技股市值縮水，市場對現金流及通膨仍有疑慮，須注意投資風險。

美伊暫停互轟！PTT股民關注油價與航運變化：海峽開不開才是重點

美國連續13晚對伊朗的空襲後，五角大廈24日宣布暫停攻擊，並非再次發動行動。伊朗官員表示若美方停火，伊朗亦會停止行動，但對停火前景持悲觀態度。分析指出，停火與軍事資源不足及外交談判有關。

南韓散戶單日狂砸4500億韓元抄底槓桿ETF 提前卡位新制上路前最後機會？

南韓散戶單日淨買超4500億韓元，逆勢抄底槓桿型ETF，反映半導體股重挫後市場情緒。隨著金融委員會提早實施新規，散戶趕在新制生效前加碼布局，显示市場热度仍高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。