美伊暫停互轟！PTT股民關注油價與航運變化：海峽開不開才是重點

美國連續13晚對伊朗加強空襲後，五角大廈24日深夜宣布暫停行動，昨天與今天都未傳出美方再度攻擊的消息。原本會在美軍每夜攻擊後，對鄰近駐有美軍基地國家展開行動的伊朗，目前也已連續兩天沒有開火。

一名不願具名的伊朗高層官員表示，德黑蘭立場「依然是『以牙還牙』，如果攻擊停止，伊朗也會停止自身的行動。這個訊息已經傳達給美國」。美國駐聯合國大使瓦爾茲則表示，川普已決定暫停攻擊，替外交談判爭取更多時間，並稱「他正在給談判留一點空間、給它一點餘地。」

不過，美方暫停攻擊也被認為與軍事資源有關。報導指出，原先擬定的攻擊目標大致已經打完，美軍官員也擔憂若恢復大規模作戰，可能進一步消耗軍火庫存，包括中東防空系統使用的攔截彈藥。伊朗方面則對停火前景沒有抱持太大希望，認為目前更像是戰術性暫停，而非真正轉向和談。

消息曝光後，PTT網友首先關注油價與股市反應，有人留言「伊朗縮了 油價安全」、「航運又要跌了」、「今天穩了吧」，也有人直接猜測「來猜這次停火維持幾天」，認為雙方過去打打停停，這次能否維持仍有疑問。

另有網友將焦點放在雙方暫停攻擊的真正原因，有人表示「兩邊都在畫虎爛... 信你個鬼」，也有人說「停不停又不是重點 海峽開不開才是」，認為荷莫茲海峽航運問題仍未解決；還有人諷刺「打之前放空，收手前做多，完美循環」，讓這場暫停攻擊再度被股民解讀成牽動油價與市場多空的最新訊號。

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