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南韓散戶單日狂砸4500億韓元抄底槓桿ETF 提前卡位新制上路前最後機會？

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓半導體股重挫後，散戶單日逆勢買超逾4500億韓元槓桿ETF，市場認為除了看好反彈外，也與槓桿商品保證金新制將提前上路有關。圖／聯合報系資料照片
南韓半導體股重挫後，散戶單日逆勢買超逾4500億韓元槓桿ETF，市場認為除了看好反彈外，也與槓桿商品保證金新制將提前上路有關。圖／聯合報系資料照片

南韓半導體股上周五重挫，三星電子、SK海力士股價同步跌逾7%，相關槓桿型ETF單日跌幅更達15%至16%。不過，市場恐慌並未讓散戶退場，反而吸引大量資金逆勢進場，單日淨買超超過4500億韓元，成為市場關注焦點。

根據韓國交易所與KOSCOM CHECK統計，散戶原本在7月21日至23日連續三個交易日合計淨賣出逾5471億韓元，但到了24日行情急跌當天，資金快速回流。其中追蹤三星電子的槓桿商品吸引逾1038億韓元買盤，追蹤SK海力士的商品則吸金逾3500億韓元，兩者合計單日淨買超達4538億韓元。

報導指出，散戶逆勢抄底除了看好跌深反彈之外，另一項重要原因是南韓金融委員會宣布，原訂8月上路的個股槓桿商品保證金新制，將提前至7月31日實施。新制將最低現金按金門檻由1000萬韓元提高至3000萬韓元，未來投資人若要新開倉或加碼，資金門檻將大幅提高，也讓部分投資人選擇趕在新規生效前進場布局。

消息曝光後，PTT也引發熱議。不少網友認為韓國散戶賭性十足，有人留言「越挫越勇 上啊!」、「有輸過沒怕過」，也有人認為「台韓一家親 想的都差不多」，甚至有人直言「這時候就是先退場觀望不要抄底才對」，對逆勢加碼的策略看法分歧。

南韓散戶大舉進場，究竟是看好半導體產業後市、提前因應監管新制，還是承擔更高風險的抄底行為？市場仍有不同解讀...後續半導體股能否止跌，以及新制上路後是否影響市場交易熱度，仍有待觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

SK海力士 南韓 韓國

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