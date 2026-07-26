台股多頭終結？專家：「慢牛」行情來了！3策略看何時買

摘要 台股7月17日創史上最大跌點，但專家認為並非多頭結束，而是從「快牛」轉向「慢牛」：資金開始在AI、傳產、金融等族群間輪動。這代表過去追熱門股就能賺錢的方法已經失效。展望下半年，專家建議投資人應等待合理買點、分辨短線輪動與長期主線，並把焦點放回企業真正的獲利能力。

原文時間2026/07/20

當資金輪動潮襲來，下半年，你看待台股的眼光也要改變了。

7月17日，台股大盤跌了超過2900點，創下有史以來最大跌點，即使台積電法說會亮眼，依然無法止住跌勢，彷彿整個市場都在等待一場下修。但其實仔細看，不是全盤皆跌，資金已經開始輪動。

記憶體、被動元件等族群，自高點至今跌逾30%；反倒是自行車、塑化這類傳產股，一個月來逆勢上漲。巨大等自行車概念股7月中更一度漲停。

這背後，其實是台股的「快牛市」已過，「慢牛市」來臨。

主動群益科技創新經理人陳朝政認為，過去兩年多，台股從靠少數股票領軍，一口氣暴漲3萬點的「快牛」，現在變成由不同族群交替漲跌、整體漲幅放緩的「慢牛」。

對投資人來說，不論是投資個股或大盤，短期內不會再像上半年那樣獲取極高報酬。

當快牛變慢牛，你的操作策略也要開始跟著變。

策略1》重大法說會後，等待1到2週找買點

第一個改變，是不要追逐已經反映利多的股票，而要等待合理價格。

回顧第2季，華南投顧董事長呂仁傑表示，前一陣子台股基本上是「無腦漲」，即使有美伊衝突，中小型股照樣攻漲停。

「資金從有賺錢的股票，轉向獲利有好轉的，現在又轉向沒成績、只是喊明年會賺錢的股票，」證券分析師蔡明翰說，今年第2季以來，台積電漲幅其實不如大盤，大盤幾乎都是靠沒有基本面的股票來撐，關鍵在於，撐起大盤的台積電，上半年漲幅已幾乎反映預期獲利，短線缺乏進一步推升的想像空間。

在指數上漲空間不大的情況下，盤面將轉為「個股輪動」。資金會選擇流入那些還停留在「一萬點」、仍有補漲空間的股票。

因此，在短期內，不能幻想AI股會如上半年一樣暴衝。蔡明翰提醒，在重大法說會前後的一到兩週內，不管利多消息多麼驚豔，都不建議立刻衝進去追高，而是等到籌碼沉澱與市場整理一至兩週後，再尋找穩健的買點。

策略2》資金輪動，不代表AI長線告終

第二個重要認知是，不要因為市場行情暫時離開AI，就讓你的錢也離開AI。

因為短期輪動，不代表長期主線已經改變。

陳朝政認為，這股資金輪動不是多頭結束，反而是延長行情、讓台股走向「長牛」的必經整理。

他指出，如果其他股票都不漲，資金全集中在台積電，讓它一口氣漲到反映明年獲利的滿足點，市場就等於提前預支未來想像，後續上漲空間反而快速縮小。現在台積電與大型AI股放慢速度，資金轉往自行車、塑化、金融等族群，反而能讓多頭走得更久。

兆豐台灣豐收主動式ETF基金經理人王仲良估算，今年上市櫃公司獲利約6.5兆元，明年可望再成長25%至30%。若以台股平均24倍本益比推算，中長期有挑戰6萬點潛力。簡單來說，眼前震盪，比較接近估值與籌碼整理，而非多頭基本面反轉。

7月震盪整理期，趁機淘汰手中「做夢股」

但，這表示現在買入低基期的傳產、自行車股，就能獲利嗎？

答案是：未必。

專家均表示，現在個股的波動極大，有可能今天賺、明天賠，長線來看未必賺得穩。

呂仁傑預估，7月仍是震盪整理期，短期內，大盤可能落在4萬點到4萬5000點間震盪。若韓股去槓桿告一段落、美國雲端業者財報通過檢驗，台股整體籌碼也整理完畢後，7月下旬到8月後，市場資金有望重新出發，到第4季前段，大盤有機會挑戰5萬點。

但，等到11月台灣九合一大選、美國期中選舉，以及Anthropic等超大型IPO題材落幕後，大盤恐怕又會再次陷入震盪。

不過，投資人倒是可以趁機重新檢查手中公司的表現。蔡明翰指出，今年上半年，上市公司累計年營收增加約32%，若你手上的股票，在這幾個月內已漲數倍，營收卻只成長個位數，應趁著近期的市場震盪「汰弱留強」，減少第2季大漲、但缺乏實際獲利的「做夢股」，轉回台積電等基本面持續成長的公司。

但，慢牛能否真正走成「長牛」，關鍵不只在AI業者繼續投資，更是能不能把投資轉成獲利。

策略3》手中資金分長、短線標的操作

這也帶來第三個策略改變：從追題材，改成檢查獲利、現金流與訂單。

王仲良估計，美國雲端服務商今年資本支出將超過7700億美元，年增8成，漲幅驚人，明年甚至上看1兆美元。不過，單看資本支出已不足以打動市場。除了資本支出，他建議，還應觀察雲端業者自由現金流，以及已簽約、尚未認列營收的剩餘履約義務。若投資持續增加，現金流卻下降，或訂單遲遲無法轉成營收，市場不會埋單。

他建議，投資人手上的資金可分長短兩塊：5成至6成做核心部位，逢低買入績優好股，若有信心，其餘4成至5成可用來短線操作，參與近期資金輪動較快的落後補漲標的，例如傳產、塑化、金融等，並用「高出低進」的區間模式來回操作。

呂仁傑提醒，資金快速輪動下，操作個股極為不容易，因為前一天漲停買進的股票，隔天可能又跌停。他提醒，投資人應該採取「買黑不買紅」的策略，下跌時買入、上漲時不追高，否則很容易被短線題材套牢，又沒把握到AI股修正時的入場好買點。

快牛時，買進市場主流就能賺錢，慢牛時，真正拉開報酬差距的，是能否分辨短期輪動與長期主線。資金可以暫時離開AI，但只有獲利持續成長的公司，才有能力在下一輪行情重新把資金吸回來。

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