景氣循環股為何總在6月見高？網友抓規律掀論戰：歷史相似還是硬湊樣本

有網友在PTT發文指出，國巨曾在2018年6月見高，本波又在2026年6月見高，航運則於2021年6月見高，美光也在2026年6月見高，因此好奇景氣循環股為何常在升浪背景下，不約而同於6月底附近出現高點，質疑歷史是否真的會重演。

貼文曝光後，有網友直接以市場俗諺回應，留言「五窮六絕七上吊，老人的智慧不要任意斥之以鼻」，也有人提到「Sell in May 基本常識」，認為年中本來就常是市場重新檢驗年初預期、資金獲利了結與行情轉折的時間點。

不過，也有不少人質疑這種比較只是事後挑選案例。有人直言「找了幾個規律性就以為真是這樣？」、「樣本數4 就是大樣本了嗎」，也有人表示「歷史驚人的相似 你知道是為什麼嗎？因為你總是試圖去找相似點」，認為只挑出符合說法的個股與月份，很容易產生過度解讀。

另一派網友則認為，景氣循環確實可能重複，但每一輪的產業條件、估值與資本支出並不完全相同。有人指出「你有看過資本支出繼續增加的景氣循環股？」也有人反駁拿網路泡沫類比，認為不同時期的本益比與產業背景差異很大，不能只因為同樣在6月回檔，就認定走勢會完全複製。

討論也反映市場對「歷史規律」的兩極看法。有人相信「每一次都說這次不一樣，但歷史總是不斷上演」，也有人提醒「歷史總是驚人的相似 但是不會重複」。對投資人而言，月份與過往走勢可以作為觀察線索，但是否真的形成可持續的規律，仍需搭配產業景氣、估值與當下市場條件判斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。