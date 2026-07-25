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台積電法說後重挫！謝金河喊「回檔也是機會」…網卻一面倒喊：完了

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電法說會後股價重挫，謝金河認為市場激烈波動往往也是買進機會，不過PTT網友多半仍擔心短線賣壓未止，對後續股價走勢看法分歧。記者朱曼寧／攝影
台積電法說會後股價重挫，謝金河認為市場激烈波動往往也是買進機會，不過PTT網友多半仍擔心短線賣壓未止，對後續股價走勢看法分歧。記者朱曼寧／攝影

台積電（2330）法說會後股價明顯下跌，財信傳媒董事長謝金河則認為，市場雖將這次法說解讀為利多出盡，但從過去20年的經驗來看，每當市場出現激烈波動，往往也是重新檢視台積電投資價值的時機。他指出，台積電營運透明、本益比可估算，未來展望也相對明朗，直言「這次的回檔，同樣也是機會！」

謝金河回顧，2008年金融海嘯、2015年記憶體產業低潮、2020年疫情、2022年俄烏戰爭美國暴力升息，以及去年川普宣布對等關稅後，台積電都曾出現明顯修正，但事後看來，部分低點也成為長線買進位置。他認為，市場恐慌時，反而更能看出台積電基本面是否仍具支撐。

就這次法說內容來看，台積電第二季毛利率為67.7%，第三季毛利率指引落在65%至67%，上半年每股盈餘49.3元。謝金河推估，今年全年每股盈餘可能落在110元上下加減5元的區間，並認為台積電沒有一味追求更高毛利率，而是採取與市場共好的策略。不過，這些數字與看法仍屬謝金河個人分析，後續股價表現仍須視實際營運與市場評價而定。

消息曝光後，PTT多數留言卻偏向反向解讀，有人表示「看來不急著買了」，也有人直言「沒跌完，成本可以更低再建倉」，反映部分投資人仍擔心短線賣壓尚未結束。另有網友以「完了」、「丸子」等留言調侃謝金河的市場看法，顯示市場情緒仍相當悲觀。

不過，也有少數網友認為，市場急跌後確實可能出現分批布局機會，有人留言「不敢買的時候大概就要開始起漲」，也有人表示「他說得很對，法說會後台積電有2200的價格，撿到的人賺到了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 謝金河 本益比 俄烏戰爭 美國

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