韓版0050來台了！009829重押三星、SK海力士HBM商機 能翻倍成長？

全球AI基礎建設投資加速的趨勢下，韓國記憶體產業正迎來前所未有的機遇，尤其是高頻寬記憶體（HBM）成為AI算力的關鍵。隨著大華銀投信推出連結韓國大盤指數的KOSPI 50 ETF，投資者有機會一次性布局韓國50家大型企業，掌握這波記憶體產業紅利，但也要留意波動風險。



全球AI基礎建設投資持續升溫，除了輝達與台積電，高頻寬記憶體（HBM）也成為左右AI算力的關鍵零組件。

大華銀投信看好韓國記憶體產業、企業治理改革及資本市場開放三大利多，推出大華韓國KOSPI50 ETF（009829），發行價每股10元，預計於8月3日至8月7日募集，主打一次布局韓國50家大型企業，號稱韓版0050。

從全面競爭到AI分工，台韓供應鏈共享產業紅利

大華銀投信執行副總經理張耿豪指出，回顧2000年至2020年，台灣與韓國科技業幾乎處於全面競爭狀態，戰線橫跨面板、DRAM（動態隨機存取記憶體）、晶圓代工及智慧型手機。

面板市場上，台灣曾有面板四虎，整併後由友達、群創與韓國三星、LG競爭；記憶體領域，台灣也曾有茂德、南亞科、華亞科及力晶等業者，與三星、SK海力士正面交鋒。至於晶圓代工，早期蘋果iPhone處理器主要由三星代工，直到iPhone 6S的A9晶片採取台積電、三星雙供應商模式，台積電憑藉功耗及效能表現逐步取得更多蘋果訂單，也奠定日後在先進製程的領先地位。

智慧型手機同樣是台韓競爭的重要戰場。三星手機出貨量曾在2014年逼近3億支，但蘋果推出大尺寸iPhone後，逐步掌握高階市場；台灣自有手機品牌雖然式微，卻透過台積電、鴻海、大立光等業者，形成完整的蘋果供應鏈。

張耿豪表示，2020年後AI開始蓬勃發展，半導體產業的競爭模式隨之改變。台灣逐漸聚焦邏輯晶片、晶圓代工與先進封裝，韓國則強化DRAM與HBM等記憶體優勢，台韓關係也從全面競爭，走向彼此倚賴的專業分工。

AI晶片不只看GPU，HBM成為算力咽喉

張耿豪說，HBM並非近年才出現的新技術，早期由AMD（超微）與SK海力士共同開發，但過去因成本太高，市場需求有限，直到生成式AI帶動龐大運算需求，才加速進入商業化爆發期。

傳統DRAM多以平面方式配置，資料需經由主機板在處理器與記憶體間來回傳輸，容易形成速度瓶頸。HBM則將多層DRAM垂直堆疊，目前最高可達16層，不僅能在有限面積中提高容量，也能縮短資料傳輸距離、增加頻寬。

不過，HBM仍須透過先進封裝，才能與GPU緊密整合。張耿豪指出，現階段的AI硬體供應鏈，已形成「美國設計、台灣製造、韓國記憶體」的分工模式：輝達、AMD及博通等美國企業負責晶片設計；台積電負責GPU晶圓代工及CoWoS先進封裝；三星與SK海力士則供應HBM。

隨著AI基礎建設投資增加，三地企業的利益也被綁在一起，台韓關係由競爭轉為競合，再進一步走向全面合作。

大華銀投信引用資料指出，韓國股市市值已由2024年底的全球第13名，上升至2026年6月底的第6名。張耿豪認為，這波變化背後，除了韓股行情上漲，更重要的是三星電子與SK海力士受惠HBM需求，獲利進入快速成長期。

他表示，HBM未來年複合成長率估計約27%，台積電則約為23%至25%。對於錯過台積電前一波評價重估的投資人而言，韓國記憶體產業可望成為下一個潛力市場。

韓股站在AI紅利與企業改革交會點

大華銀投信指數量化投資部門主管、009829基金經理人郭修誠則指出，韓國股市目前正站在AI產業紅利與企業價值改革的交會點，未來能否複製台積電帶動台股重估的走勢，關鍵在於「韓國折價」能否持續收斂。

他分析，韓國大型企業長期存在財閥交叉持股、股利發放偏低及庫藏股未註銷等問題。韓國企業平均股息殖利率約1.5％至2%，明顯低於台灣約4%的水準，也是韓股本益比長期低於其他市場的重要原因。

為改善企業評價，韓國政府自2024年起推動企業價值提升計畫，鼓勵上市公司提高股利發放、註銷庫藏股並改善治理，希望將企業累積的現金更有效率地回饋股東。

此外，韓國也持續放寬外資交易制度，簡化海外投資人投資韓股及韓元的程序，並積極爭取由MSCI新興市場升格為已開發市場。若未來成功納入已開發市場指數，可望吸引更多全球被動基金、退休基金及主權基金進場。

郭修誠認為，這項改革如能持續推進，有機會讓國際資金重新認識韓國企業基本面，帶動韓股評價向國際同業靠攏。

HBM從景氣循環轉向長約，記憶體獲利能見度提高

過去DRAM價格通常按季議價，產業容易因擴產、庫存與需求變化，陷入價格大漲大跌的景氣循環。郭修誠指出，AI伺服器所需的HBM技術門檻較高，目前供給仍然吃緊，部分訂單已轉向三至五年長期合約，使記憶體業者的獲利能見度提高。

韓國政府也在2026年6月底提出半導體聚落、AI資料中心及實體AI等計畫，三星與SK海力士亦規劃大規模資本支出，企圖將韓國推進全球主要AI強國之列。

郭修誠表示，AI發展正由生成式AI進入代理式AI，未來還有機器人、自駕設備等實體AI應用，運算量及記憶體需求仍有成長空間。只要全球科技巨頭持續投入資料中心，韓國記憶體產業就有機會延續成長趨勢。

三星、SK海力士合計權重近七成，KOSPI 50可望翻倍成長

009829追蹤KOSPI 50指數，成分股為韓國交易所市值及流動性較高的50家企業。截至2026年6月底，SK海力士與三星電子權重分別為38.85%及29.92%，兩者合計接近七成，因此基金表現將高度連動韓國半導體及記憶體產業。

依大華銀投信引用的彭博資料，KOSPI 50指數未來一年預估本益比約8.7倍，預估每股盈餘成長率則達185%；相較之下，台灣50指數預估本益比約23.9倍、EPS成長率約41%。

郭修誠指出，低本益比不一定代表股價必然上漲，但在AI需求、獲利成長及企業價值改革同步推進下，韓股目前具備評價修復的條件。

不過，投資人需留意，009829集中投資韓國大型企業，且前兩大成分股權重接近七成，並非一般分散型ETF。若全球AI資本支出降溫、記憶體價格反轉，或三星、SK海力士營運不如預期，都可能放大基金淨值波動。

此外，投資人還須關注韓元匯率、韓國股市無漲跌幅限制、地緣政治及政策變化等風險。大華銀投信提醒，009829風險報酬等級為RR5，投資人仍應依自身風險承受能力配置，不宜只因低發行價或短期高成長預估而進場。

（本文出自2026.07.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。