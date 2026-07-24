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漲多修正很正常！詹璇依分享長期投資心法：越害怕的時候越是低點浮現
面對近期股市出現回檔修正，財經主持人詹璇依於影音內容中特別向投資人信心喊話，呼籲大家保持冷靜。
她強調，目前市場的基本面並沒有改變，漲多本來就會面臨修正，下跌是每一位進入股市投資的參與者都必須認知的正常現象。
針對投資人在市場拉回時該如何因應，詹璇依指出，長期投資者持有的是一籃子好股票（包含主動型基金與被動型ETF），並非從事短線進進出出交易，因此無須過度執著於尋找止跌訊號。
她提出兩大關鍵策略：
第一，定期定額必須持續進行，絕對不能離場或停扣；
第二，遇到市場低點時，應主動手動加碼，或開啟投資平台的「自動加碼機制」
詹璇依分析，善用自動加碼機制的最大好處在於能夠克服人性軟弱，在投資人不敢進場時自動執行買進。
她回顧歷史經驗表示，無論是歷經2020年、2022年或是2024年的關稅戰，市場最令人害怕的時刻往往也是低點浮現的時機，符合「買低賣高」的基本投資原則。唯有在低檔持續布局並堅持留在場上，未來回頭看才會感謝現在的自己，成為最終的贏家。
◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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