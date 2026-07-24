台股大跌逾千點！陳重銘預估第3季走勢：4萬2至4萬8區間盤整

面對台股大盤盤中大跌逾千點的劇烈震盪，「不敗教主」陳重銘於影音內容中分析指出，目前觀察第3季整體走勢仍以盤整居多。

他預估上檔在4萬7千點至4萬8千點附近存在較為堅固的天花板，而下檔地板落在大約4萬2千點附近，遇到此區間多會出現反彈，因此預估第3季指數將落在4萬2千點至4萬8千點之間進行區間震盪。

陳重銘呼籲投資人面對盤整市場切勿急躁或躁進，可以等股價接近下檔地板區時再慢慢進場撿便宜。

此外，他也特別提醒，區間盤整的趨勢對加權正二等槓桿型ETF較不友善，主因該類產品具備每日重設機制與複利效果，在盤整行情中容易產生摩擦損失。

針對如何抵消槓桿型ETF的磨耗，陳重銘建議，投資人若選擇操作該類產品，不一定要一路死抱承受磨耗，可以利用他所提到的「天花板與地板」區間（4萬2千點至4萬8千點）進行來回做價差的操作。

不過他也強調，上述天花板與地板的區間判斷純屬個人分析，僅供投資人參考。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。