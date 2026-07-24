快訊

陽明交大教授砍殺連襟受槍傷 今戒護出院移送新竹地檢署畫面曝

世足賽／亞軍背對冠軍失禮？近20年僅2隊留場內：2014、2026阿根廷

「台灣最強高中生」Ray認恢復單身！辣模前女友曝分手時間點：不要偷窺我新認識的男生

美眾院通過《戰爭權力法》要求撤軍伊朗！川普恐拒執行 網酸：根本沒在甩國會

聯合新聞網／ 綜合報導
美國眾議院通過決議，要求停止未經國會授權的對伊朗軍事行動，不過外界認為短期內未必立即影響戰場局勢，市場持續關注中東衝突、油價及全球金融市場後續變化。美聯社
美國眾議院通過決議，要求停止未經國會授權的對伊朗軍事行動，不過外界認為短期內未必立即影響戰場局勢，市場持續關注中東衝突、油價及全球金融市場後續變化。美聯社

美國聯邦眾議院23日以214票對208票，通過一項依據《戰爭權力法》提出的決議案，要求美軍停止未經國會授權的對伊朗軍事行動，並撤出涉及敵對行動的美軍部隊。這已是近期第二度有類似決議在國會過關，不過外界普遍認為，短期內恐怕仍難以立即改變戰場局勢。

報導指出，川普政府始終主張，總統身為三軍統帥，必要時擁有採取軍事行動的行政裁量權，因此至今未接受先前類似的國會決議。分析人士也認為，即使決議通過，仍可能遭行政部門拒絕執行，甚至引發後續法律攻防，因此目前更值得觀察的是白宮與國會之間的權力角力。

此外，儘管共和黨仍掌控眾議院，這次仍有4名共和黨議員倒戈支持決議，反映黨內對伊朗政策已出現不同聲音。不過，報導也指出，目前國會仍未形成足以迫使政府停止軍事行動的政治共識，而共和黨內川普的影響力依舊存在。

PTT網友也掀起討論，有人認為「眾議院根本沒屁用」，也有人直言「川普沒在甩你」，質疑決議實際效果。另有網友表示「給你台階還不下車」，認為這次表決反而提供川普調整政策的空間，也有人留言「不是戰爭，是特殊軍事行動... 疑！？」，借用俄烏戰爭相關說法揶揄目前局勢。

不少網友則將焦點放在金融市場，有人認為「原油沒跌，應該影響不大」，也有人擔憂若中東衝突持續擴大，恐怕將推升油價、增加能源與航運風險。至於川普政府後續是否調整對伊朗軍事策略，或持續與國會角力，仍有待後續發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 伊朗 戰爭權力法 國會 聯邦眾議院 俄烏戰爭

延伸閱讀

科技巨頭財報雙爆雷！陳嘉偉：無量反彈結束…空頭屠殺恐超越金融海嘯

慘跌90%到飆漲1322%！南亞科、中美晶、長榮...7大景氣循環股股價波動驚人

自由現金流拉警報又怎樣？陳龍：美股巨頭花錢投資未來！台股長線直衝5萬點

台股跌近3000點那天就進場！黃鐙輝曝買0050、006208：有種一直跌就一直買

相關新聞

美眾院通過《戰爭權力法》要求撤軍伊朗！川普恐拒執行 網酸：根本沒在甩國會

美國眾議院23日通過《戰爭權力法》決議，要求美軍撤回未經授權的對伊朗軍事行動。儘管有共和黨議員支持，但川普政府可能不會執行，國內對於伊朗政策的分歧進一步浮出水面。

自由現金流拉警報又怎樣？陳龍：美股巨頭花錢投資未來！台股長線直衝5萬點

台股分析師陳龍預測，台股將挑戰5萬點，長期目標8萬點。他指出，外資將大量回補，並強調不必因科技巨頭自由現金流短期轉負而恐慌，因其投資未來將促使台灣廠商成長。

中經院上修台灣經濟成長率至10.35％！網卻吵翻：為何多數人無感？

中華經濟研究院最新上修2026年台灣經濟成長率至10.35%，較4月預測值增加3.13個百分點，並形容今年經濟呈現「內外皆熱」。PTT有網友看好AI出口、投資與股市財富效果持續推升景氣，直呼台股可望再攻高；但也有不少人質疑，亮眼總體數據與一般民眾的薪資、物價及房價感受仍存在落差。

川普新關稅24日上路！涵蓋60個貿易夥伴 台灣採「另行計算」引市場關注

美國川普政府將於7月24日起對60個貿易夥伴實施新301關稅，稅率介於10%至12.5%。台灣採取「另行計算」方式，引發市場關注。與其他國家不同，台灣將根據最惠國稅率計算最終關稅，可能影響競爭條件。

融資餘額破8000億創新高！央行稱「風險可控」網熱議：信貸房貸全在借？

台股融資餘額在6月首次突破8000億元，達8035億元創新高。央行表示槓桿風險可控，但投資人仍需具備風險意識，特別是在市場波動情況下，引發網友熱議。

科技巨頭財報雙爆雷！陳嘉偉：無量反彈結束…空頭屠殺恐超越金融海嘯

科技巨頭Google與Tesla財報暴雷，引發市場震盪。分析師陳嘉偉指出，兩家公司面臨重大資金壓力，台股則顯示反彈脆弱，散戶應謹慎操作，避免追高策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。