美眾院通過《戰爭權力法》要求撤軍伊朗！川普恐拒執行 網酸：根本沒在甩國會

美國聯邦眾議院23日以214票對208票，通過一項依據《戰爭權力法》提出的決議案，要求美軍停止未經國會授權的對伊朗軍事行動，並撤出涉及敵對行動的美軍部隊。這已是近期第二度有類似決議在國會過關，不過外界普遍認為，短期內恐怕仍難以立即改變戰場局勢。

報導指出，川普政府始終主張，總統身為三軍統帥，必要時擁有採取軍事行動的行政裁量權，因此至今未接受先前類似的國會決議。分析人士也認為，即使決議通過，仍可能遭行政部門拒絕執行，甚至引發後續法律攻防，因此目前更值得觀察的是白宮與國會之間的權力角力。

此外，儘管共和黨仍掌控眾議院，這次仍有4名共和黨議員倒戈支持決議，反映黨內對伊朗政策已出現不同聲音。不過，報導也指出，目前國會仍未形成足以迫使政府停止軍事行動的政治共識，而共和黨內川普的影響力依舊存在。

PTT網友也掀起討論，有人認為「眾議院根本沒屁用」，也有人直言「川普沒在甩你」，質疑決議實際效果。另有網友表示「給你台階還不下車」，認為這次表決反而提供川普調整政策的空間，也有人留言「不是戰爭，是特殊軍事行動... 疑！？」，借用俄烏戰爭相關說法揶揄目前局勢。

不少網友則將焦點放在金融市場，有人認為「原油沒跌，應該影響不大」，也有人擔憂若中東衝突持續擴大，恐怕將推升油價、增加能源與航運風險。至於川普政府後續是否調整對伊朗軍事策略，或持續與國會角力，仍有待後續發展。

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