自由現金流拉警報又怎樣？陳龍：美股巨頭花錢投資未來！台股長線直衝5萬點

台股23日大多時間於平盤下震盪，尾盤在台積電（2330）急拉下翻紅收高。分析師陳龍於影音內容中強調，台股當前走勢並非單純反彈，而是V型反轉的回升格局，並重申台股很快將挑戰5萬點、長線上看8萬點的宏觀視野。

針對市場關注的美伊地緣政治衝突、原油價格飆漲至95美元及聯準會升息預期等議題，陳龍認為這些純屬籌碼面與技術面的短期干擾。

他特別點出外資動作與匯率緊密相連：先前亞幣走弱導致外資機械性賣超，但隨著台幣轉趨升值，外資「先前賣多少、未來就會大舉買回多少」，成為推升台股繼續創高的功臣。

面對百年一遇的AI工業革命，陳龍呼籲投資人將短線技術分析暫放一邊，專注於基本面。在AI算力需求呈十倍數成長、台灣6月外銷訂單年增60%的強勁基本面支撐下，短線的價格修正反而提供了優質的卡位時機。

許多投資人擔心，包含Alphabet（Google）在內的科技巨頭因AI資本支出調升至2,050億美元，導致自由現金流轉負，引發美股盤後回檔。

對此陳龍特別舉例說明：就像一個月薪百萬的人，當月拿200萬投入股票，當月自由現金流雖呈現負100萬，但這是看好未來進行的投資，並不代表本業出問題。

美股雲端巨頭（CSP）正是「花錢投資未來的人」，其自由現金流短期呈現負數，是因為公司將獲利持續投入建設算力；而台灣供應鏈則是「收錢與接單的人」，美股科技巨頭自由現金流的支出，正是台灣廠商訂單與營收成長的來源，因此投資人無須因自由現金流的短期數字過度恐慌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。