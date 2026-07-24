川普新關稅24日上路！涵蓋60個貿易夥伴 台灣採「另行計算」引市場關注

美國川普政府宣布，自美東時間7月24日起，將對60個貿易夥伴實施新一輪301關稅措施，稅率介於10%至12.5%。其中，台灣、日本、南韓、歐盟及瑞士等經濟體不採固定稅率，而是依各項產品原有的最惠國（MFN）關稅稅率扣抵後，再計算最終適用的301關稅，與其他國家有所不同。

根據美國貿易代表署（USTR）公告，新措施依各經濟體對強迫勞動商品的管制情況區分稅率。已建立或承諾建立強迫勞動進口禁令的17個經濟體適用10%關稅；其餘未符合條件者則適用12.5%。美方表示，此次措施不會與現行鋼鐵、鋁產品適用的232條款關稅重複課徵，避免雙重課稅。

由於台灣適用不同計算方式，也引發投資人討論。有網友分析，台灣部分產品原本最惠國稅率較高，因此依照新公式計算後，新增關稅成本可能低於部分競爭對手。不過，這段內容屬於原PO依新聞內容所做的理解與分析，並非美方公告的正式說明。

消息曝光後，PTT網友反應不一，有人認為「最高才12.5% 之前保底10% 根本沒啥影響吧」，也有人表示「關稅不怕高 怕比對手高」，認為競爭對手適用的最終稅率才是觀察重點。另有網友留言「台日韓一樣就是台灣利多」，關注台灣與日韓之間的競爭條件是否出現變化。

也有不少人對川普持續透過不同法源推動關稅政策感到意外，有人直言「目前看來 根本不用談判 不管怎麼談 都會用其他方式在加稅」，另有人笑稱「關稅帝君」、「川投顧發訊號了」，市場也持續關注新措施正式上路後，對全球貿易及台股後續走勢的影響。

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