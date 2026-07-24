融資餘額破8000億創新高！央行稱「風險可控」網熱議：信貸房貸全在借？

台股今年持續走高，投資人加碼力道也同步升溫。中央銀行公布6月金融情況指出，股市融資月底餘額首度突破8000億元，達8035億元，改寫歷史新高；有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額雖較5月減少802億元，但仍維持在4兆4237億元的歷史高檔。

央行指出，今年股市融資規模一路攀升，年初站上5000億元後持續增加，4月突破6000億元、5月超過7000億元，6月正式突破8000億元。央行總裁楊金龍先前也曾提醒，部分年輕投資人偏好使用槓桿，股市上漲時雖可放大獲利，但若行情反轉，也可能承受較大損失，因此投資人仍應具備風險意識。

不過，央行也表示，目前槓桿風險仍在可控範圍內。經研處行務委員劉淑敏說明，整體融資資金主要來自銀行體系，目前流動性覆蓋比率（LCR）普遍高於法定標準，即使市場波動導致指標略為下滑，距離監理門檻仍有相當緩衝空間。

消息曝光後，也引發PTT網友熱議，有人表示「可控中 繼續融資？」，也有人留言「可防可控」、「可調可控，基本面良好」，對央行說法開玩笑解讀。另有網友指出：「不是都在去槓桿了嗎」，質疑融資餘額創高與市場近期去槓桿說法是否存在落差。

此外，也有網友認為，市場實際槓桿規模可能不只融資數字，留言表示「一堆人拿房貸信貸車貸都在借」、「不只8000億，至少2兆融資炒股」，不過這些內容屬於網友個人看法，並非央行公布的統計數據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。