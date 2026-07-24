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科技巨頭財報雙爆雷！陳嘉偉：無量反彈結束…空頭屠殺恐超越金融海嘯

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳嘉偉指出Google與Tesla財報爆雷印證科技股現金流危機，並以大盤無量反彈遇月線反壓及個股利多不漲為證，示警本波空頭修正恐超越金融海嘯。圖／路透
分析師陳嘉偉指出Google與Tesla財報爆雷印證科技股現金流危機，並以大盤無量反彈遇月線反壓及個股利多不漲為證，示警本波空頭修正恐超越金融海嘯。圖／路透

各大科技巨頭財報公布後，市場高度期待的GoogleTesla財報雙雙爆雷，震撼全球市場。分析師陳嘉偉於影音內容中指出，Tesla第二季自由現金流轉負、全年資本支出上看250億美元，顯示公司在缺乏自由現金流狀況下需擴大舉債；而Google（Alphabet）資本支出衝至2,000億美元以上、更面臨1.6兆元的隱形債務壓力，這類過去現金充沛、能實施庫藏股註銷的公司，如今燒錢至現金流轉負，若後續借不到錢，投資計畫恐面臨收縮甚至崩盤。

針對台股走勢，陳嘉偉表示，大盤前幾日暴衝1,783點創下史上最大單日漲點，成交量卻僅有8,000多億元，呈現極為嚴重的「價量背離」與「無量反彈」。

23日台股僅靠台積電拉尾盤小漲25點，但反應中小型股的櫃買指數（OTC）連十日線都站不上，大盤一碰觸月線反壓即開高走低，顯示反彈力道極其脆弱，短線散戶若盲目攤平加碼，恐隨時面臨向下破底的風險。

陳嘉偉進一步分析，當前利多消息已無法推升股價，反而淪為主力出貨的工具...例如：矽晶圓族群的中美晶即便釋出赴美建廠利多，股價仍高檔走空、高低點震盪逾16%；ABF載板三雄（南電、臻鼎-KY）及記憶體廠（南亞科、旺宏）雖頻釋利多，股價依然慘跌甚至打入跌停，印證了空頭市場「利多即是出貨點」的鐵律。

在國際總體經濟層面，陳嘉偉提醒美伊衝突升溫導致布蘭特原油飆升至95.5美元，通膨壓力死灰復燃帶動市場升息預期上升；美股做空部位更已創下歷史新高。

陳嘉偉總結，大空頭行情的特徵就是「每天給散戶希望，然後再讓人絕望」，本次空頭修正的恐怖程度與跌幅恐將超越昔日的金融海嘯，投資人切莫盲目追高，應善用反彈機會進行空單策略與高檔避險，以保全資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Tesla Google 台股 金融海嘯

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