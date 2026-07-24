股票賣出隔天直接漲停！他「賣在阿呆谷」崩潰：少賺比虧錢更痛

近期台股震盪劇烈，一名投資人在Dcard發文表示，自己前一天才將股票賣出，未料隔天股價便直接亮燈漲停，換算下來少賺好幾萬元，讓他感嘆「賣比虧還痛苦」，並向其他網友請教該如何平復賣飛後的懊悔情緒。貼文曝光後引發熱議，不少人分享更慘經驗，也有人提醒，與其糾結事後結果，不如重新檢視當初的買賣策略。

原PO以「賣在阿呆谷」為題發文，指出股票賣出後隨即大漲，讓自己難以釋懷。留言中有網友分享，過去曾以295元賣出國巨，後來股價一路漲到1220元；也有人透露，台積電曾賣在280元，另有投資人列出欣興、國巨與聯發科等賣飛紀錄，試圖以「比慘大會」安慰原PO。

部分網友建議，未來可以採取分批賣出策略，例如先賣一半，既能降低持股風險，也可保留部分部位參與後續漲勢，避免因一次全部出清而承受過大心理壓力。也有人認為，若長期看好標的基本面，可以改採市值型ETF、存股或被動投資，減少頻繁進出所帶來的情緒波動。

另一派網友則強調，真正需要檢討的不是賣出後上漲，而是當初是否有明確的進出場依據。若採技術分析，股價觸及停損點便應照紀律執行，即使後續反彈也不代表決策錯誤；若是價值投資，則應思考公司基本面及產業趨勢是否已改變，而非只因帳面虧損擴大便恐慌出場。

還有網友直言，市場不會因個人的買賣決定而停止運行，若長時間陷在「早知道就不賣」的情緒中，反而容易影響下一次判斷，甚至在股價上漲後衝動追高。有人以樂透開獎比喻，事後看來每個人都知道正確答案，但投資決策只能依據當下資訊，而非用後見之明苛責自己。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。