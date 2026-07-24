中經院上修台灣經濟成長率至10.35％！網卻吵翻：為何多數人無感？

中華經濟研究院最新上修2026年台灣經濟成長率至10.35%，較4月預測值增加3.13個百分點，並形容今年經濟呈現「內外皆熱」。PTT有網友看好AI出口、投資與股市財富效果持續推升景氣，直呼台股可望再攻高；但也有不少人質疑，亮眼總體數據與一般民眾的薪資、物價及房價感受仍存在落差。

中經院指出，今年內需對經濟成長貢獻約4.73個百分點，國外淨需求貢獻5.62個百分點。民間消費受實質薪資成長、失業率下降及股市上漲帶來的財富效果支撐，全年預估成長4.20%；民間投資則受科技業擴大資本支出、傳統產業自動化與電力基礎建設升級帶動，全年成長率估達7.32%。

外需仍是主要成長引擎。儘管中東戰事、能源價格及全球貿易秩序增添不確定性，但AI伺服器、半導體及資通訊產品需求持續暢旺，中經院預估今年出口與進口年增率分別達37.30%、39.90%，全年出超規模約2022億美元。物價方面，受到能源、天候與服務價格上揚影響，全年CPI年增率預估為2.02%。

部分PTT網友對預測感到振奮，認為經濟成長突破雙位數，反映台灣在AI供應鏈中的關鍵地位，也可解釋台股近年大幅走揚。留言包括「難怪台股漲到4萬點」、「AI才剛開始」、「空軍要哭了」等，也有人認為只要企業獲利與投資持續成長，股市仍有向上空間。

不過，另一派網友則直言對10.35%的成長率「沒有感覺」，質疑薪資中位數、房價所得比及生活成本仍未明顯改善。有人認為成長集中在半導體、AI伺服器與科技園區，傳統產業及一般服務業未必同步受惠，因此出現「總體經濟很好、個人生活仍吃緊」的落差。

也有網友反駁，GDP成長本來就不等同每個人的薪資同步增加，且實質薪資、就業及家庭資產確實有所改善，不能因個人未受惠便否定整體數據。整體討論顯示，市場普遍認同AI出口是台灣經濟強勁成長主因，但成果是否能更廣泛反映在薪資、消費與民生感受，仍是網友爭論的核心。

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