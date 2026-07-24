三大法人同步買超164億元！網卻狂問「誰在賣」：體感比數據還慘

台股23日震盪劇烈，盤中一度走弱，終場小漲25.03點，三大法人合計買超164.88億元，其中外資買超69.57億元、投信買超53.36億元、自營商合計買超41.93億元，呈現三大法人同步站在買方的局面。不過，相關數據公布後，PTT股板卻出現大量網友疑惑直呼「誰在賣」，認為當天不少持股跌勢明顯，與法人買超形成強烈反差。

根據證交所統計，外資及陸資買進3573.94億元、賣出3504.36億元，買超69.57億元；投信連續站在買方，單日買超53.36億元；自營商自行買賣與避險合計買超41.93億元，使三大法人合計買超164.88億元，占整體成交比重約46%。

然而，PTT網友的第一反應幾乎都是「誰在賣？」推文瞬間被相同留言洗版。不少人表示，盤中不少中小型股跌勢明顯，持股體感甚至像「跌了300、500點」，因此看到法人全數買超相當意外，也有人笑稱「散戶高歌離席」、「大媽偷偷倒貨」、「第四法人跑了」。

也有不少網友推測，外資可能採取「早盤倒貨、尾盤回補」策略，利用開盤賣壓製造市場恐慌，等散戶跟著賣出後，再於尾盤低接籌碼，因此雖然最終統計呈現買超，但盤中仍出現明顯震盪。有人認為，這類操作近來已非首次出現，散戶往往容易在短線波動中被洗出場。

另一派網友則提醒，不宜因連續兩天買超就認定外資全面回流。有人指出，外資本次買超金額相較此前動輒數百億元賣超仍屬有限，若後續沒有更大規模資金持續進場，目前仍可能只是區間整理行情。也有人認為，若成交量持續萎縮，即使法人站在買方，市場人氣仍不足，指數恐怕難有明顯突破。

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