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大摩法說前下修國巨目標價至1465元！最慘恐探685元 網笑：反指標穩了

聯合新聞網／ 綜合報導
大摩於國巨法說前夕微幅下修其目標價至1465元，並給出樂觀2075元與悲觀685元的情境預測，引發社群針對外資報告真實意圖的熱烈討論。記者曾原信／攝影
大摩於國巨法說前夕微幅下修其目標價至1465元，並給出樂觀2075元與悲觀685元的情境預測，引發社群針對外資報告真實意圖的熱烈討論。記者曾原信／攝影

摩根士丹利（大摩）趕在國巨法說會前下修目標價，將目標價由1515元降至1465元，並同步下修今起3年EPS預估，但仍維持「增持」評等。報告指出，若總經環境轉弱、需求不如預期，在悲觀情境下，國巨目標價甚至可能下探685元。

大摩認為，雖然AI需求持續帶動高階MLCC市場，但近期市場波動劇烈，加上國巨股價自高點回落逾40%，預估第3季營收僅溫和成長，因此將今起3年EPS預估下調2%至3%，並將目標價小幅調降3.3%。

不過，大摩對產業中期看法並未改變，認為AI需求仍將排擠中低階MLCC供給，加上鉭質電容價格走揚，有助於國巨重新定價。在樂觀情境下，若未來需求持續優於預期，目標價最高仍可上看2075元。

另一方面，大摩也提醒，若非AI需求轉弱、同業競爭加劇、併購效益未顯現，加上車用與工業市場復甦不如預期，將拖累獲利表現，因此在悲觀情境下，目標價僅685元。

消息曝光後，PTT網友反應兩極，不少人認為外資下修反而可能成為反指標，紛紛留言「訊號來了」、「穩了」、「看來要彈了」，也有人質疑「1515到砍到1465是有差喔？？？？」、「降評就是要吃貨啦」，對外資報告解讀出現不同看法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大摩 國巨

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