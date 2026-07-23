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新台幣又要暴力升值？出口商手握近2千億美元 網驚：之後恐人踩人搶台幣

聯合新聞網／ 綜合報導
出口商今年前5個月未結售美元規模已達1,977.21億美元，直逼2,000億美元大關，若後續外資回流、出口商同步拋匯，新台幣可能再度面臨快速升值壓力。示意圖／Ingimage
出口商今年前5個月未結售美元規模已達1,977.21億美元，直逼2,000億美元大關，若後續外資回流、出口商同步拋匯，新台幣可能再度面臨快速升值壓力。示意圖／Ingimage

新台幣近期在外資配合台股股利發放、大舉匯出的影響下持續走貶，匯價逼近32.5元關卡。不過，市場另一股關鍵力量出口商仍按兵不動，央行統計顯示，今年前5個月出口商未結售美元規模已達1,977.21億美元，直逼2,000億美元大關，也讓市場開始關注後續是否可能再度出現新台幣快速升值。

數據顯示，出口商今年每月未結售美元金額多維持在350億美元上下，1月至5月分別為370.81億美元、346.98億美元、409.4億美元、459.25億美元及390.77億美元，合計達1,977.21億美元；同一期間，出口商實際拋匯、結售美元的規模則僅45.11億美元。

匯銀主管指出，考量6月至7月新台幣持續走貶，出口商惜售美元的情況可能更加明顯，推估上半年未結售部位應已突破2,000億美元。若以近期匯市單日約40億美元的巨量計算，這批美元部位即使連續拋售50個交易日，仍可能無法完全消化，足以成為推升新台幣的重要力量。

目前外資因股利旺季仍有匯出需求，近期更曾連續賣超台股13個交易日，市場預估相關壓力最快要到9月才可能逐步消化。不過，若後續國際情勢反轉，外資重新匯入台灣並買超台股，出口商也跟進搶著拋售美元，新台幣升幅可能快速擴大，讓央行同時面臨阻貶與防止升值過快的雙重壓力。

消息曝光後，引起PTT網友熱議，有人直言「去年不就爆過了」，也有人認為「之後人踩人搶台幣 嘻嘻」，另有網友表示「最近蠻暴力貶值的啊」。不過，也有人指出美元利率仍較具吸引力，留言稱：「美元利息比新台幣多那麼多，幹啥換回來」，對出口商是否會立即大舉拋匯仍持保留態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美元 出口 台股 新台幣

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