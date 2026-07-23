台股很快V轉上5萬點…技術分析應丟垃圾桶！陳龍：有瑕疵的美才是永恆

台股21日暴衝1,783點創下史上最大單日漲點後，昨22日盤中再度大漲千點，終場上漲592點、收在44,825點，一舉補平先前黑棒的起跌點。分析師陳龍於影音節目中直言，許多投資人前兩天因拉回而大賠，這兩天大盤強勢回補失土，市場上卻仍充滿哀聲嘆氣、批評成交量不足或看空反彈的聲音，這凸顯出多數人缺乏中心思想，僅在「看圖說故事」。

陳龍指出，目前市場過度挑剔大盤留上影線、跌破季線或成交量不足等問題，但他強調「有瑕疵的美才是永恆」。

在工業革命等級的AI超級大行情面前，投資人應將傳統的技術分析「丟到垃圾桶」，因為技術面雖然能挑出瑕疵，但基本面卻完全挑不出毛病...等到有一天市場完美無瑕、外資與散戶全面看好時，反而才是高點風險所在；當前帶有瑕疵的震盪行情，正是推動台股快速V轉攻向5萬點、長線看八萬點的健康走勢。

針對外資賣超與台積電股價表現，陳龍分析，先前亞洲貨幣走弱及美伊地緣政治風險，導致美元走強、外資出現機械性的避險賣壓，甚至連帶引發韓國三星與海力士等籌碼面的斷頭潮波及台股。

然而，地緣政治與匯率終將迎來轉折，一旦美元轉弱、台幣回升，外資將會被迫大舉買回台積電等大型權值股，成為推升台股繼續攻高的功臣。

陳龍表示，台灣身為AI工業革命的最大受惠者，從最新公布的6月外銷訂單年增率達60%即可證明基本面無比強勁。隨著美國科技巨頭持續擴大AI資本支出，以及AI Agent、自駕車與人形機器人等應用接連爆發，台股的黃金十年與牛市格局並未改變；投資人應放大格局、堅定信仰，切勿因短線波動而錯失長線成長的翻倍良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。