快訊

日本人如何洗錢炒房？都心寺廟變建案 墓地轉身成豪宅

手搖飲機能造飛彈？業者出口俄國竟被當戰略武器

MLB／李灝宇本季第5轟炸裂！ 敲超前3分彈

聽新聞
0:00 / 0:00

台股很快V轉上5萬點…技術分析應丟垃圾桶！陳龍：有瑕疵的美才是永恆

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳龍指出台股已填平先前跌幅，強調在AI工業革命的大行情下，技術面與量能的短線瑕疵不改基本面強勁事實，預估台股很快將V轉攻克5萬點大關。記者曾原信／攝影
分析師陳龍指出台股已填平先前跌幅，強調在AI工業革命的大行情下，技術面與量能的短線瑕疵不改基本面強勁事實，預估台股很快將V轉攻克5萬點大關。記者曾原信／攝影

台股21日暴衝1,783點創下史上最大單日漲點後，昨22日盤中再度大漲千點，終場上漲592點、收在44,825點，一舉補平先前黑棒的起跌點。分析師陳龍於影音節目中直言，許多投資人前兩天因拉回而大賠，這兩天大盤強勢回補失土，市場上卻仍充滿哀聲嘆氣、批評成交量不足或看空反彈的聲音，這凸顯出多數人缺乏中心思想，僅在「看圖說故事」。

陳龍指出，目前市場過度挑剔大盤留上影線、跌破季線或成交量不足等問題，但他強調「有瑕疵的美才是永恆」。

在工業革命等級的AI超級大行情面前，投資人應將傳統的技術分析「丟到垃圾桶」，因為技術面雖然能挑出瑕疵，但基本面卻完全挑不出毛病...等到有一天市場完美無瑕、外資與散戶全面看好時，反而才是高點風險所在；當前帶有瑕疵的震盪行情，正是推動台股快速V轉攻向5萬點、長線看八萬點的健康走勢。

針對外資賣超與台積電股價表現，陳龍分析，先前亞洲貨幣走弱及美伊地緣政治風險，導致美元走強、外資出現機械性的避險賣壓，甚至連帶引發韓國三星與海力士等籌碼面的斷頭潮波及台股。

然而，地緣政治與匯率終將迎來轉折，一旦美元轉弱、台幣回升，外資將會被迫大舉買回台積電等大型權值股，成為推升台股繼續攻高的功臣。

陳龍表示，台灣身為AI工業革命的最大受惠者，從最新公布的6月外銷訂單年增率達60%即可證明基本面無比強勁。隨著美國科技巨頭持續擴大AI資本支出，以及AI Agent、自駕車與人形機器人等應用接連爆發，台股的黃金十年與牛市格局並未改變；投資人應放大格局、堅定信仰，切勿因短線波動而錯失長線成長的翻倍良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 2330台積電 AI 外資

延伸閱讀

存到4千萬還是不快樂？單身男開滿融資慘剩436萬 網：有錢時要守得住

打破單一晶片迷思！009827布局算力7大產業鏈 10員包下全球50檔龍頭

想靠ETF配息月付4.4萬房貸！網勸別急換高股息「更應保留0050」

月線「蓋頭反壓」成逃命訊號！陳嘉偉驚呼台積電漲價竟開高走低：空頭才剛開始

相關新聞

32歲買家豪砸9.4億元買陶朱隱園！網不信「少年股神」：懂玩股票錢會放股市

台北市信義區指標豪宅「陶朱隱園」再傳成交，最新實價揭露顯示，一名32歲張姓外僑以9.4億元、每坪約300.5萬元購入5樓戶，且採無貸款方式一次付清，引發市場關注。由於新聞以「少年股神」作為標題，引來PTT股板熱議，不少網友對此說法抱持懷疑態度，認為單憑年齡及交易方式，無法推論買家是靠股市致富。

台股很快V轉上5萬點…技術分析應丟垃圾桶！陳龍：有瑕疵的美才是永恆

台股近期強勢反彈，連續兩天大漲逾千點，分析師陳龍認為，傳統技術分析應拋棄，因有瑕疵的市場才是真正機會。他指出，台灣在AI革命中具優勢，未來長期走向五萬點及八萬點的潛力仍然強勁。

月線「蓋頭反壓」成逃命訊號！陳嘉偉驚呼台積電漲價竟開高走低：空頭才剛開始

台股在21日暴漲1783點後，22日漲勢快速收斂，僅上漲592點，成交量創近三個月新低。分析師陳嘉偉指出，漲點掩蓋成交量萎縮，暗示反彈力道不足，並提醒空頭行情才剛開始。

阮慕驊6天加碼逾千萬引熱議！網質疑回補點位：拉長時間軸差異有限

台股近期歷經急跌後反彈，財經主持人阮慕驊透露，自己在7月16日至21日間加碼超過千萬元，並強調先前5、6月減碼，是為了在行情修正時保留資金重新布局。消息曝光後，部分網友大讚其懂得管理流動性，認為「會買是徒弟、會賣才是師父」；不過，相關新聞轉貼至PTT股板後，卻引來不少質疑，討論焦點集中在減碼與回補點位是否真的具有優勢。

謝金河看台股「先蹲才能再跳」 網翻前發言：上周才偏空

財信傳媒董事長謝金河22日以「先蹲才能再跳！3000點大跌後的台股新旅程」為題發文，認為近期台股重挫後有望迎來新一波行情，並指出非經濟因素造成的大跌，往往提供逢低布局機會。不過，文章被轉貼至PTT股板後，卻引發大量反串留言，不少網友將謝金河視為「反指標」，直呼「完了」、「拜託不要再開示」，甚至認為反彈恐怕就此告一段落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。