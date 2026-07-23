月線「蓋頭反壓」成逃命訊號！陳嘉偉驚呼台積電漲價竟開高走低：空頭才剛開始

台股21日暴衝1,783點創下史上最大單日漲點後，昨（22）日漲勢迅速收斂，終場僅上漲592點。分析師陳嘉偉於影音內容中指出，面對創紀錄的漲點，大盤成交量卻僅有8,356億元，創下近三個月來的新低量，呈現極為標準的「價量背離」與「逃命反彈」格局。

陳嘉偉分析，自台北國際電腦展後，大盤即出現成交量持續萎縮的趨勢。21日雖然創下史上最大漲點，但量能並未突破下降趨勢線，連一兆元的基本攻擊量都達不到，市場上所謂的「凹洞量*」說法純屬強詞奪理。

此外，昨日大盤指數一碰到「蓋頭反壓*」的月線隨即開高走低，印證了反彈力道極度匱乏。

針對市場熱議台積電（2330）傳出2027年將調漲代工價格10%的消息，陳嘉偉表示，過往只要見報此類重大利多，台積電股價無不大幅上揚；然而昨日台積電卻呈現開高走低、甚至一度翻黑的疲態；他強調，這並非特例或偶然，從過去的國巨、聯發科到各類CCL與石英元件，近期眾多宣佈漲價的個股最終皆面臨重挫，顯見在空頭市場中「利多不漲、反成為主力出貨工具」已成為常態。

在國際總體經濟方面，陳嘉偉提醒美伊衝突導致布蘭特原油價格大飆逾30%、逼近90美元大關，美國汽油價格重回4字頭，通膨壓力死灰復燃；美國十年期公債殖利率節節攀升，聯準會（Fed）年底前升息的機率正大幅提高。

同時，包含Tesla自由現金流轉負、Google面臨巨額隱形債務等科技巨頭財報隱憂，以及SpaceX估值大幅縮水，都宣告先前支撐市場的AI泡沫正在破裂。

陳嘉偉總結，大空頭行情的特徵就是「每天給散戶希望，然後再讓人絕望」。他指出，投資人不應在市場反彈時盲目攤平，而是應利用無量反彈時機進行空單策略與高檔避險，才能在趨勢轉空的市場環境中保全資產。

編按： 凹洞量：意指成交量先由高點萎縮至低點，再逐步回升，形成U型或V型走勢，通常被認為代表市場賣壓減輕、底部逐漸成形。 蓋頭反壓：是指多條均線位於股價上方且向下排列，形成上檔壓力，股價反彈時較容易受到壓抑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。