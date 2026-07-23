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32歲買家豪砸9.4億元買陶朱隱園！網不信「少年股神」：懂玩股票錢會放股市

聯合新聞網／ 綜合報導
台北信義區豪宅「陶朱隱園」再創成績，32歲張姓外僑以9.4億元全現金購入，引發市場關注。網友對「少年股神」的標籤持懷疑態度，質疑年齡與交易方式無法證明財富來源。記者游智文／攝影
台北信義區豪宅「陶朱隱園」再創成績，32歲張姓外僑以9.4億元全現金購入，引發市場關注。網友對「少年股神」的標籤持懷疑態度，質疑年齡與交易方式無法證明財富來源。記者游智文／攝影

台北市信義區指標豪宅陶朱隱園」再傳成交，最新實價揭露顯示，一名32歲張姓外僑以9.4億元、每坪約300.5萬元購入5樓戶，且採無貸款方式一次付清，引發市場關注。由於新聞以「少年股神」作為標題，引來PTT股板熱議，不少網友對此說法抱持懷疑態度，認為單憑年齡及交易方式，無法推論買家是靠股市致富。

根據媒體報導，這是陶朱隱園第四筆公開成交紀錄，也是繼17樓戶後，單價再度站回每坪300萬元以上。房仲業者分析，這筆交易對豪宅市場具有定錨效果，在台灣AI產業持續發展、高資產族群資金充沛下，未來國內外買家對頂級豪宅的需求仍值得觀察。

不過，PTT網友討論焦點幾乎都放在「32歲、9.4億元、全現金」三個關鍵字。許多人直言，若真是靠股票累積財富，通常更重視資金運用效率，不太可能一次拿出近10億元現金買房，因此認為「少年股神」的推論缺乏依據。留言包括「股神怎麼可能不貸款」、「有9億元還會放股市滾」、「真正玩股票的人最懂槓桿」等，質疑新聞標題過於武斷。

另一派網友則猜測，買家可能是富二代、海外家族成員，甚至是上市公司家族接班人，認為若本身資產規模已達數百億元，9.4億元僅占整體財富一小部分，全額付款並不令人意外。也有人指出，高資產人士購買豪宅後，仍可再透過房屋抵押取得資金，因此未必代表放棄資金運用效率。

此外，也有不少留言出現各種揣測，包括是否為海外華僑、企業家、AI新創成功人士，甚至聯想到詐騙集團、地下經濟或洗錢等可能性。不過，也有網友提醒，這些都缺乏任何證據，不應僅憑交易方式就對買家背景妄下結論，畢竟合法購屋本身並不能代表資金來源有問題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

陶朱隱園 豪宅

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