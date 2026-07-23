阮慕驊6天加碼逾千萬引熱議！網質疑回補點位：拉長時間軸差異有限

台股近期歷經急跌後反彈，財經主持人阮慕驊透露，自己在7月16日至21日間加碼超過千萬元，並強調先前5、6月減碼，是為了在行情修正時保留資金重新布局。消息曝光後，部分網友大讚其懂得管理流動性，認為「會買是徒弟、會賣才是師父」；不過，相關新聞轉貼至PTT股板後，卻引來不少質疑，討論焦點集中在減碼與回補點位是否真的具有優勢。

阮慕驊表示，行情順風時，選股不一定能看出投資人實力，真正困難的是震盪期間的資金調度。他坦言，自己5、6月陸續減碼時，曾遭朋友嘲笑賣飛，但若當時始終維持滿倉，如今面對大跌便沒有足夠資金加碼，因此反覆強調「減碼是為了再加碼」。他也指出，現金如同投資人的子彈，市場退潮時，才看得出誰真正做好風險管理。

部分網友認同這套做法，認為在高檔適度獲利了結、拉回時重新買進，確實比一路滿倉更有彈性。也有人指出，千萬元加碼金額並不算少，即使無法每次精準抓到最高與最低點，只要能在市場劇烈波動時維持紀律，就已勝過許多追高殺低的投資人。

不過，PTT多數留言仍持保留態度。有人質疑，阮慕驊5月底減碼時，大盤位階與近期加碼區間差距可能不大，甚至錯過中間一段漲幅，因此未必能稱為神操作。留言包括「為了躲12%回檔，卻錯過20%漲幅」、「賣出的點位跟現在買回來差不多」、「拉長時間軸看，就是一般散戶操作」等。

此外，也有網友要求公開更完整的交易紀錄與成本，認為僅透露「其中一個帳戶加碼千萬」不足以證明實際績效。部分人翻出他過往對帳單，質疑零股交易較多，並批評財經名人常出現「漲了說早就買、跌了說早就賣」的情況，若沒有完整進出紀錄，很難判斷是否真的優於大盤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。