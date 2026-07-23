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謝金河看台股「先蹲才能再跳」 網翻前發言：上周才偏空

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河發文分析台股走勢，認為近期大跌後有望迎來新行情，並指出非經濟因素造成的修正可能提供布局機會；文章轉貼至PTT後，引發網友對其市場看法的熱烈討論。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河發文分析台股走勢，認為近期大跌後有望迎來新行情，並指出非經濟因素造成的修正可能提供布局機會；文章轉貼至PTT後，引發網友對其市場看法的熱烈討論。聯合報系資料照

財信傳媒董事長謝金河22日以「先蹲才能再跳！3000點大跌後的台股新旅程」為題發文，認為近期台股重挫後有望迎來新一波行情，並指出非經濟因素造成的大跌，往往提供逢低布局機會。不過，文章被轉貼至PTT股板後，卻引發大量反串留言，不少網友將謝金河視為「反指標」，直呼「完了」、「拜託不要再開示」，甚至認為反彈恐怕就此告一段落。

謝金河表示，台股上周重挫近3000點，雖創下史上最大跌點，但並非最大跌幅。他回顧2025年川普宣布對等關稅時，台股因非經濟因素幾乎全面跌停，事後證明反而是絕佳買點，因此認為市場在恐慌情緒下，往往容易錯失長線布局機會。

針對此次修正原因，謝金河指出，台積電法說會雖繳出亮眼財報，但市場聚焦第三季毛利率指引略低於預期，加上台積電ADR走弱，引發賣壓。此外，他認為更大的衝擊來自南韓市場，包括三星電子、SK海力士雙倍槓桿ETF退潮，引發大量追繳保證金與斷頭賣壓，進一步拖累全球記憶體與半導體族群表現，連帶影響台股相關個股。

不過，PTT網友討論焦點幾乎都放在謝金河本人，而非文章內容。不少人翻出他前幾天對市場偏悲觀的發言，質疑如今行情反彈後又改口看多，留言包括「上禮拜不是這樣說」、「看漲說漲、看跌說跌」、「又是馬後炮」等，也有人表示「旅程結束了」、「明天準備崩盤」，認為此番發言未必代表行情將持續走強。

此外，也有不少網友延續過去對謝金河市場評論的既有印象，留言「拜託不要講了」、「今天才反彈兩天就開示」、「夜盤已經翻黑了」等，認為市場仍存在不少變數，對後續走勢持保留態度。整體來看，留言多聚焦於謝金河的市場判斷，而非針對此次分析內容進一步討論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

謝金河 台股

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