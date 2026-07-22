快訊

毒油食安風暴…陳時中遭爆料仍應酬跑「酒攤」？李明賢轟螺絲掉滿地

蟑螂人民黨抗爭擴大！印度爆發萬人遊行衝突

台積電前副理陳志堅疑遭中共滲透 竊21件機密求刑7年容貌曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台股單日暴漲排行榜出爐！川普瘋狂霸榜…網：K線隨他畫

聯合新聞網／ 綜合報導
網友整理台股自2015年放寬漲跌幅至10%後的單日漲幅前20名，榜單中多次出現川普關稅、停火與談判相關事件，引發網友笑稱「川普霸榜」。記者余承翰／攝影
網友整理台股自2015年放寬漲跌幅至10%後的單日漲幅前20名，榜單中多次出現川普關稅、停火與談判相關事件，引發網友笑稱「川普霸榜」。記者余承翰／攝影

有網友整理台股自2015年6月1日將單日漲跌幅限制由7%放寬至10%後，歷史單日漲幅前20名，資料來源為台灣證券交易所。原PO也補充，表中的「量能」是當日成交金額除以近20日平均成交金額，用來觀察大漲當天是否出現「無量反彈」。

排行榜第一名為2025年4月10日，台股收在19000.03點，單日大漲9.25%，事件註記為「川普對等關稅延後90日」。第二名則是2020年3月20日，國安基金宣布進場護盤後大漲6.37%；第三名為2021年5月18日，上漲5.16%，原PO將其註記為「長榮陽明萬海瘋狂末升段的起點」。

值得注意的是，榜單中不少大漲日都與川普談話有關，包括「川普說美伊停火了」、「川普暗示美伊可能要停火了」、「川普說要跟中國談判關稅」及「川普暗示美伊戰爭要結束」。網友看完笑稱「川普霸榜」、「總司令是川普」、「一堆川投顧，K線真的是隨便他劃」，還有人直呼「靠邀美伊停火三次笑死」。

2026年7月21日的台股則以收盤44232.87點、單日上漲4.20%排進第九名，量能為72%，事件註記僅寫下「今天」。有網友看到後表示「今天的事件註記就是 "今天"了嗎」，也有人注意到量能偏低，留言「第一名沒量是因為買不到啊」、「台指期跟沒開盤一樣, 現貨低量才正常」。

這份榜單也勾起不少投資人的市場記憶，有人表示「第一次印象深刻 連套牢股都漲停」，也有人感嘆「5年前的5%我很興奮 現在的5%沒有感覺了」。從國安基金護盤、無限QE、新春開紅盤，到關稅與停火消息，單日大漲背後往往伴隨重大事件，也讓網友再次見識消息面對台股短線波動的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 台股 國安基金 關稅

延伸閱讀

狂漲1783點卻僅8000億量！陳嘉偉開砲多頭睜眼說瞎話：無量反彈是逃命波

存到4千萬還是不快樂？單身男開滿融資慘剩436萬 網：有錢時要守得住

漲1,783點是「死貓跳」？郭哲榮無量反彈免驚：台股4到5年內有機會直衝10萬點

AI沒泡沫連氣泡都算不上？台經院院長看旺到2028年 股民反問：產業沒有那股價呢

相關新聞

台股單日暴漲排行榜出爐！川普瘋狂霸榜…網：K線隨他畫

台股單日漲幅排行榜出爐，川普談話影響力顯著，2025年4月10日漲9.25%居冠，隨後為國安基金護盤及長榮陽明漲幅。網友戲稱K線隨川普劃，強調消息面對市場波動影響深遠。

AI沒泡沫連氣泡都算不上？台經院院長看旺到2028年 股民反問：產業沒有那股價呢

台經院院長張建一表示，AI產業在2028年前會持續成長，並指出台股近期調整為正常現象。然而，網友對股價是否已反映未來成長展現不同看法，引發熱烈討論。

漲1,783點是「死貓跳」？郭哲榮無量反彈免驚：台股4到5年內有機會直衝10萬點

台股昨日暴漲1,783點，創下史上最大單日漲點。分析師郭哲榮指出，台股未來有機會在4到5年內直衝10萬點，儘管短期回檔乃進場良機，AI產業將成為驅動核心。

台積電傳調漲代工價最高15％！官方一句話回應…投資人解弦外之音：看樣子真要漲了

台積電傳出自2027年起調漲晶圓代工價格，漲幅最高可達15%。對於媒體詢問，台積電回應不評論價格，強調仍將與客戶合作。市場對此傳聞反應熱烈，投資人開始解讀其中意涵。

里昂喊記憶體修正近尾聲！股民不買單酸「找買盤」：誰來幫套牢者解套

記憶體族群歷經一波重挫後，里昂證券最新報告認為，產業修正可望逐步結束，並重申看好SK海力士、三星電子與美光等大廠，認為AI資本支出與記憶體需求基本面仍然穩健。不過，消息傳至PTT股板後，多數網友反應仍偏保守，甚至質疑外資報告是在低檔拉抬信心，為後續出貨尋找買盤。

台股反彈該趁機賣嗎？投資人陷兩難 網勸想清楚持股目的

台股近期大幅震盪，在歷經一波急跌後出現強勁反彈，不少投資人開始思考是否該趁反彈減碼。一名網友在Dcard發文詢問，「之後還會一直跌嗎？該不該趁今天賣一賣？」引發熱烈討論。多數網友認為，沒有人能準確預測短線走勢，是否賣出仍應回歸持股目的、風險承受能力及投資策略，而非單純依據一天的漲跌做決定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。