台股單日暴漲排行榜出爐！川普瘋狂霸榜…網：K線隨他畫

有網友整理台股自2015年6月1日將單日漲跌幅限制由7%放寬至10%後，歷史單日漲幅前20名，資料來源為台灣證券交易所。原PO也補充，表中的「量能」是當日成交金額除以近20日平均成交金額，用來觀察大漲當天是否出現「無量反彈」。

排行榜第一名為2025年4月10日，台股收在19000.03點，單日大漲9.25%，事件註記為「川普對等關稅延後90日」。第二名則是2020年3月20日，國安基金宣布進場護盤後大漲6.37%；第三名為2021年5月18日，上漲5.16%，原PO將其註記為「長榮陽明萬海瘋狂末升段的起點」。

值得注意的是，榜單中不少大漲日都與川普談話有關，包括「川普說美伊停火了」、「川普暗示美伊可能要停火了」、「川普說要跟中國談判關稅」及「川普暗示美伊戰爭要結束」。網友看完笑稱「川普霸榜」、「總司令是川普」、「一堆川投顧，K線真的是隨便他劃」，還有人直呼「靠邀美伊停火三次笑死」。

2026年7月21日的台股則以收盤44232.87點、單日上漲4.20%排進第九名，量能為72%，事件註記僅寫下「今天」。有網友看到後表示「今天的事件註記就是 "今天"了嗎」，也有人注意到量能偏低，留言「第一名沒量是因為買不到啊」、「台指期跟沒開盤一樣, 現貨低量才正常」。

這份榜單也勾起不少投資人的市場記憶，有人表示「第一次印象深刻 連套牢股都漲停」，也有人感嘆「5年前的5%我很興奮 現在的5%沒有感覺了」。從國安基金護盤、無限QE、新春開紅盤，到關稅與停火消息，單日大漲背後往往伴隨重大事件，也讓網友再次見識消息面對台股短線波動的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。