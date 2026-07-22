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AI沒泡沫連氣泡都算不上？台經院院長看旺到2028年 股民反問：產業沒有那股價呢

聯合新聞網／ 綜合報導
台經院院長張建一表示，AI發展是不可逆的長期趨勢，相關產值與商機至少到2028年都沒有問題，並認為台股近期回檔屬正常健康調整，引發網友討論產業前景與股價評價是否一致。中央社
台經院院長張建一表示，AI發展是不可逆的長期趨勢，相關產值與商機至少到2028年都沒有問題，並認為台股近期回檔屬正常健康調整，引發網友討論產業前景與股價評價是否一致。中央社

台灣經濟研究院21日舉辦50周年高峰論壇，院長張建一受訪時表示，雖然近期股票市場因漲多出現短期調節，但AI發展是不可逆的長期趨勢，相關產值與商機至少到2028年都沒有問題，甚至直言目前「連氣泡都算不上」。

張建一指出，AI未來將從軟體進一步延伸至代理AI與實體機器人，等到產能逐步釋出、供需更趨平衡後，應用端才會迎來真正的爆發。他也提到，目前台積電與CoWoS產能緊繃，主要來自全球實質需求增加，並非業者刻意控制產能，加上半導體建廠至少需要一年以上，短期內難以快速擴充。

對於台股近期回檔，張建一認為，這是大盤長期上漲後的正常健康調整，投資人不必過度恐慌。他也指出，台灣金融監管機制相對嚴謹，金管會並未允許金融機構發行韓國市場常見的兩倍、三倍以上個股槓桿商品，有助於降低市場劇烈波動。

不過，網友對「撐到2028年」這句話反應兩極。有人留言「產業沒泡沫，但股價不好說」、「是說產業不是說股價R」，也有人反問「所以意思是2029就要？」、「股價已經反映到2029了」，認為即使AI產業持續成長，也不代表相關個股目前的評價一定合理。

另有網友對樂觀說法保持戒心，有人表示「dot com泡沫前 也是一片榮景」、「現在股價不就是在反應2028?」，也有人直言「開始吃麵囉 跟各位錢包相關的是股價 不是基本面」。市場討論焦點因此從AI產業有沒有泡沫，進一步轉向股價是否已提前反映未來成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台經院 台積電 AI

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