漲1,783點是「死貓跳」？郭哲榮無量反彈免驚：台股4到5年內有機會直衝10萬點

台股昨日迎來暴衝式反彈，大漲1,783點，創下史上最大單日收盤漲點。分析師郭哲榮於影音內容中表示，昨日大盤最大且最關鍵的意義，在於成功於三天內重新「站上季線」；針對市場討論反彈成交量萎縮、是否為「死貓跳」的疑慮，郭哲榮認為量價關係並非絕對指標，過去不乏低檔無量反彈後持續創新高的案例，投資人無須過度糾結於短線量能。

在總體經濟與大盤長線走勢上，郭哲榮對台股後市極具信心...

他指出，若以元大台灣50（0050）過去23年平均13.8%的年化報酬率推算，台股從當前的4萬4千多點出發，約在第7年（2033年）即可突破十萬點；若以近年平均約20%至29%的報酬率計算，甚至4到5年內就有機會直衝十萬點。

他強調，十萬點是指日可待的目標，即便短線出現回檔，跌破4萬點更是老天給予的進場良機，他個人屆時也會公開進場加碼千萬資金。

針對AI產業發展，郭哲榮強調AI浪潮絕非泡沫，目前僅處於發展的第三年，未來至少還有三至六年的高速成長期。

針對近期中國AI模型（如Kimi）因使用「蒸餾技術」參考美國大模型而導致算力吃緊、暫停新用戶訂閱的現象，郭哲榮分析這正好印證了全球對AI伺服器與算力的需求無遠弗屆，包含AI基礎建設、能源配套以及記憶體等關鍵零組件的需求只會持續龐大。

郭哲榮認為除美伊戰爭可能引發的油價與通膨隱憂需留意之外，總體經濟並無大幅看空的理由，AI仍將是推動台股邁向十萬點的核心引擎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。