台積電傳調漲代工價最高15％！官方一句話回應…投資人解弦外之音：看樣子真要漲了

日本媒體近日報導，台積電將自2027年起調漲晶圓代工價格，漲幅最高可達10%，若客戶追加新訂單，還可能再加收10%至15%的溢價。對此，台積電21日回應媒體詢問時表示，「台積公司不評論價格問題。台積公司的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，我們會持續與客戶緊密合作以提供價值。」

由於官方並未正面證實或否認市場傳聞，不少網友認為這樣的回應符合台積電一貫作風。有人表示「TSMC本來就這樣吧，不意外」、「台積電一直以來對傳言都這個樣子」、「其實這種本來就不需要一一回應，想公佈會自己宣佈」，認為公司對價格議題向來保持低調。

不過，也有不少投資人開始解讀這段回應的弦外之音。有人留言「不否認就是正面回應了」、「沒否認就是承認阿～」、「如果沒漲就會駁斥，看樣子是有的」，認為公司沒有直接否認市場消息，引發更多聯想。

另一派網友則提醒，不應過度解讀官方說法。有人表示「有講等於沒講」、「聽君一席話 幹」、「這種回覆最好了」，也有人指出「公司原本就不會替這種消息背書」，認為企業不評論價格傳聞屬於正常回應，無法據此推論未來是否真的漲價。

此外，也有不少人將焦點放在漲價幅度本身。有人認為「10%也太少了吧」、「漲10%太少了，漲200%還是只能跟他買」，也有人表示「漲10%還好啊」，顯示市場除了關注消息真偽，也持續討論台積電在先進製程市場的定價能力與議價空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。