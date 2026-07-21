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台股今年兩度回檔不到13％「台人較會做股票？」 網搖頭：個股腰斬破底

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者曾原信／攝影
台股示意圖。記者曾原信／攝影

台股近期劇烈震盪，日前才寫下史上最大跌點紀錄，隨即又出現報復性反彈。一名股民觀察今年兩次主要回檔，跌幅都控制在13％以內，好奇台股近年為何變得如此「堅強」，甚至發問「是台灣人突然開竅，還是投資人的財商真的進步了？」引起熱烈討論。

該股民在PTT股市板發文表示，今年第一次明顯回檔發生於美國與伊朗戰事期間，加權指數從35579點下滑至31705點，跌幅約10.88％；第二次則是台積法說會後、市場擔憂AI算力過剩、記憶體價格太高及科技業資本支出過於龐大等因素影響，指數從48218點跌至41967點，回檔約12.96％。

股民認為，除了2025年4月關稅風暴曾帶來接近3成的修正，近年台股似乎已較少發生動輒30％的重挫。相較之下，韓股出現更深跌幅，讓他好奇，「對比韓國接近35%上下的股災，台灣人難道真的比較會做股票？」。

以2025年封關指數28963.6點計算，截至7月21日台股收在約44232點，今年累計上漲約15268點，漲幅約52.7％。不過盤勢波動也十分驚人，7月17日加權指數單日重挫2953.71點、收在42671.27點，改寫史上最大收盤跌點紀錄；僅隔數個交易日，7月21日又暴漲1783點，創下史上最大單日漲點紀錄。

不少網友認為，台股抗跌與ETF買盤有關，紛紛留言「ETF太多而已」、「一堆ETF護盤，讚啦」、「以前存錢，現在變存0050」、「跌了就是0050加台積電買買買」，還有人笑稱「0050是傳統台灣民間信仰」。也有人認為，「台積電太強」長期支撐大盤，加上大型權值股基本面仍佳，因此指數跌深後容易吸引資金承接。

但另一派網友並不認同原PO的樂觀看法，提醒「你確定回調已經結束了嗎」、「這只是跌深反彈」、「一堆中小型股已回檔40％至50％」。還有人直言，加權指數受到台積電等大型權值股影響，未必能反映整體市場狀況，「指數早就失真，很多個股都腰斬破底」、「一堆中小都回檔40-50%」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台灣人

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