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台股反彈該趁機賣嗎？投資人陷兩難 網勸想清楚持股目的

聯合新聞網／ 綜合報導
台股在經歷劇烈震盪後強勁反彈，投資人面對是否減碼的兩難選擇。網友在Dcard發問引發熱議，專家提醒應基於持股目的與風險承受能力來決策，而非僅憑短期波動。部分投資者則認為應關注心理壓力，適度減碼可減輕焦慮。 中央通訊社
台股在經歷劇烈震盪後強勁反彈，投資人面對是否減碼的兩難選擇。網友在Dcard發問引發熱議，專家提醒應基於持股目的與風險承受能力來決策，而非僅憑短期波動。部分投資者則認為應關注心理壓力，適度減碼可減輕焦慮。 中央通訊社

台股近期大幅震盪，在歷經一波急跌後出現強勁反彈，不少投資人開始思考是否該趁反彈減碼。一名網友在Dcard發文詢問，「之後還會一直跌嗎？該不該趁今天賣一賣？」引發熱烈討論。多數網友認為，沒有人能準確預測短線走勢，是否賣出仍應回歸持股目的、風險承受能力及投資策略，而非單純依據一天的漲跌做決定。

原PO並未透露持有標的，只表示擔心後續行情仍會持續走弱，因此猶豫是否應趁反彈先行出場。由於資訊有限，不少留言首先提醒，若不知道持有的是ETF、權值股或個股，很難直接判斷是否適合賣出。

不少網友認為，若是持有0050等大盤ETF或規劃長期投資，就不必過度受到短線波動影響；如果是個股，則應視基本面與當初進場理由決定。有留言指出，「買股票之前就要想清楚自己的目的是什麼，長期投資就不要被短期波動影響，短線操作則依照原本設定條件停利或停損，最怕跟風買、跟風賣。」

另一派網友則認為，投資最重要的是心理壓力管理。如果已經因行情波動影響睡眠、情緒或生活品質，即使後續可能反彈，也可以考慮適度減碼。有人表示，「怕就跑，不要睡不著覺」、「有壓力就賣，後面的漲跌就不要再看」，也有投資人分享自己近期認賠停損個股，雖然知道未來可能還會上漲，但持股過程實在太煎熬，因此選擇先離場。

此外，也有不少人對後市仍抱持相對樂觀看法，認為近期權值股全面回升，資金重新回流，大盤有機會已接近波段低點，因此建議不要因一天的反彈就急著賣出；若真的想降低風險，也可以考慮分批調節，而非一次全部出清。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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