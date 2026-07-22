台股先跌近3000點再暴漲1700多點！投資人崩潰：大盤走勢太難猜

台股近期劇烈震盪，先前在市場氣氛普遍樂觀之際突然重挫逾3000點，隨後又在投資人看空情緒升高時大幅反彈約1700多點，讓不少短線進出者措手不及。一名網友在Dcard發文感嘆，大盤總是與市場預期反向而行，自己因踏錯節奏感到相當鬱悶，也引發其他投資人討論究竟該如何面對難以預測的行情。

原PO表示，當市場普遍認為台股將持續上漲時，指數卻突然大跌；等到多數人開始擔心行情還會繼續向下，大盤又迅速出現強勁反彈。接連錯過下跌與上漲行情，使其情緒受到影響，並以較激烈的字眼形容當下挫折感。留言區則有網友提醒，投資虧損或錯過行情都不值得做出傷害自己的行為，錢仍可重新累積，應先讓情緒穩定下來。

多數網友認為，股市短線本來就難以預測，若頻繁猜測高低點，反而容易陷入追高殺低。有人幽默表示，自己從未看錯行情，因為每天都認為隔天「可能漲、也可能跌」；也有人建議，與其追逐每日波動，不如選擇台積電、聯發科權重較高的ETF，或透過定期定額方式參與市場，減少短線判斷帶來的壓力。

部分留言則看好台股長線趨勢，認為只要持有具基本面、與AI產業相關的企業，短期修正未必需要過度在意。有人直言，台股遲早仍有機會挑戰5萬點，因此沒有必要每天猜測漲跌；也有網友主張「一張不賣，奇蹟自來」，認為長期持有優質資產比頻繁交易更適合一般投資人。

不過，也有網友提醒，大盤反彈一天不代表修正已完全結束，後續仍可能再度出現千點震盪。另有人指出，市場近期主要是在清洗融資與高槓桿籌碼，散戶若沒有足夠資金及風險承受能力，不宜把股市當成快速致富工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。