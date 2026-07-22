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里昂喊記憶體修正近尾聲！股民不買單酸「找買盤」：誰來幫套牢者解套

聯合新聞網／ 綜合報導
里昂證券預測記憶體市場修正將逐步結束，重申看好SK海力士、三星電子與美光。不過，PTT網友對報告反應冷淡，質疑外資尋找買盤，認為短期賣壓仍重，修正未必已結束。圖為記憶體晶片示意圖。(路透)
里昂證券預測記憶體市場修正將逐步結束，重申看好SK海力士、三星電子與美光。不過，PTT網友對報告反應冷淡，質疑外資尋找買盤，認為短期賣壓仍重，修正未必已結束。圖為記憶體晶片示意圖。(路透)

記憶體族群歷經一波重挫後，里昂證券最新報告認為，產業修正可望逐步結束，並重申看好SK海力士、三星電子與美光等大廠，認為AI資本支出與記憶體需求基本面仍然穩健。不過，消息傳至PTT股板後，多數網友反應仍偏保守，甚至質疑外資報告是在低檔拉抬信心，為後續出貨尋找買盤。

里昂指出，儘管ASML與台積電公布強勁財報並釋出樂觀展望，全球半導體股仍明顯承壓，費城半導體指數自6月高點回落約兩成，三星電子與SK海力士跌幅更分別達三成與近四成。市場主要擔憂AI資本支出能否持續，以及中國AI模型以較低成本提升效能，可能削弱未來算力與記憶體需求。

不過，里昂對2027年大型雲端業者資本支出仍抱持正面看法，預估規模可望年增31%、達1.1兆美元，且仍存在上修空間。里昂認為，AI模型效率提高與使用成本下降，未必代表硬體需求減少，反而可能帶動更多企業與消費者採用AI，擴大整體應用市場，因此重申SK海力士「高度確信跑贏大市」評級，並維持三星電子、美光「跑贏大市」看法。

一名網友在PTT發文聚焦於里昂對記憶體產業轉趨樂觀，以及給予SK海力士370萬韓元、三星電子54萬韓元、美光1700美元的目標價，並指出當日亞洲股市普遍大漲，市場氣氛似乎已有回暖跡象。

然而，多數PTT網友對外資報告抱持懷疑，留言包括「還在喊代表還沒修正完」、「這波韭菜割完，歡迎下一批進場」及「目標價一個比一個高，但沒有人真的買上去」。不少人認為，近期記憶體股跌幅雖深，但上方套牢籌碼沉重，短線反彈仍可能面臨賣壓，不能僅憑一份看多報告就認定修正已經結束。

也有部分網友認同AI對高頻寬記憶體與儲存需求仍大，認為產業基本面並未因股價重挫而明顯惡化，近期下跌更像是估值修正與槓桿退場。不過，整體討論仍以戲謔與觀望居多，還有大量留言拿「里昂」與電玩《惡靈古堡》主角同名開玩笑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 記憶體

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