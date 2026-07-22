台股兩度回檔都守在13%內！網熱議抗跌關鍵：台積電撐盤、ETF資金成護城河

台股今年歷經美伊戰事、AI資本支出疑慮及記憶體價格高漲等利空衝擊，加權指數兩度自高點回檔，跌幅卻都控制在約一成左右。一名網友在PTT股板發文，好奇台股近年為何明顯較過去抗跌，甚至相較南韓股市一度重挫約三成，台灣市場仍展現韌性，質疑究竟是投資人財商提升，還是市場結構已出現改變。

原PO指出，今年第一次回檔期間，加權指數從35579點跌至31705點，跌幅約10.88%；第二次則由48218點回落至41967點，跌幅約12.96%。相較2025年4月關稅風暴曾造成接近三成跌幅，近期兩次修正都僅落在一般漲多回調範圍，因此好奇過去動輒出現大幅回檔的台股，是否因近8年投資人逐漸成熟而變得更加穩健。

不少網友將台股抗跌歸功於台積電，認為目前加權指數權重高度集中於台積電，只要其基本面與股價未出現大幅崩跌，大盤便不易失守。有人指出，許多中小型股、被動元件及高位階電子股實際已回檔三至五成，部分個股甚至腰斬，只是台積電、金融及大型權值股撐住指數，使大盤跌幅看起來相對有限。

ETF資金增加也被視為重要因素。多名網友表示，近年0050等市值型ETF規模與受益人數快速成長，許多投資人採取定期定額、下跌加碼及長期持有策略，市場每逢修正便出現穩定承接買盤。加上房市投資門檻提高，部分民間資金轉進股市，形成「有錢就買0050」的投資習慣，也降低恐慌性拋售的程度。

另有網友比較台灣與南韓市場結構，認為南韓投資人偏好個股槓桿ETF與融資交易，股價上漲時容易被槓桿推升，反轉後也更容易引發斷頭與多殺多；台灣散戶雖同樣熱衷投資，但不少資金集中在台積電、ETF及大型權值股，整體相對保守。此外，台股設有漲跌幅限制，加上投信、退休基金與其他長線資金持續進場，也有助降低短期波動。

不過，部分網友提醒，僅因指數反彈一天便認定回檔結束仍言之過早，且以兩次跌幅歸納出「13%規律」有後照鏡看盤之嫌。也有人指出，2021年至2022年間台股同樣曾出現約三成修正，不能斷言台股已不會發生股災。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。