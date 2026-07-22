陳嘉偉指台股「無量反彈是逃命波」反被群嘲！網看好：隔天繼續噴

台股21日強勢反彈1783點，但成交量僅約8000億元，引發市場對反彈力道是否足以延續的討論。分析師陳嘉偉認為，此波屬於典型「無量反彈」，在缺乏成交量配合下，反彈結束後仍可能再度破底，並呼籲投資人把握反彈減碼。不過，相關言論在PTT股板反而引來大量反串與吐槽，不少網友直言，每當陳嘉偉持續看空，市場反而容易續漲。

根據媒體報導，陳嘉偉指出，技術分析最基本原則就是「價量配合」，相較於5月「價量齊揚」的上攻，本次大盤反彈量能不足，且仍面臨月線反壓，因此僅能視為逃命波。他並表示，先前717股災重挫後，不少熱門股已回檔三至六成，若要完全解套仍需相當大的漲幅，在目前量能不足下，解套難度極高。

陳嘉偉也強調，其團隊自5月起便布局空單，近期已陸續回補部分空單，部分獲利達20%至40%，目前手握大量現金，將等待反彈力竭後重新建立空單，認為空頭行情才剛開始。

不過，PTT網友對此並不買單，多數留言都將焦點放在陳嘉偉過去長期看空台股的紀錄，不少人戲稱「老蘇開示了」、「聽到他說就放心了」、「明天準備繼續噴」，甚至有人調侃他「每次都說空單補在最低點、反彈又重新布局」，認為相關說法難以驗證。也有網友質疑，若真如其所言從5月一路布局空單，恐怕早已承受不小虧損。

另一方面，也有部分投資人認同「無量反彈」確實是技術分析中的常見警訊，認為若後續成交量無法放大，反彈確實可能受限。不過，也有人指出，目前融資大幅清洗後，市場籌碼反而較為乾淨，8000億元成交量未必算極低，低檔反彈初期本就不一定伴隨大量，不能單憑量能不足就斷定一定會再破底。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。