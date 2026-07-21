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台股飆1,783點創史上最大漲點！投信大手筆力挺 外資卻連13賣

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狂漲1783點卻僅8000億量！陳嘉偉開砲多頭睜眼說瞎話：無量反彈是逃命波

聯合新聞網／ 綜合報導
陳嘉偉分析指出今日台股大漲1783點卻僅有8000多億小量，屬於標準的無量逃命波，預告團隊於獲利回補空單後，將尋求反彈高點再次大舉放空。記者曾原信／攝影
陳嘉偉分析指出今日台股大漲1783點卻僅有8000多億小量，屬於標準的無量逃命波，預告團隊於獲利回補空單後，將尋求反彈高點再次大舉放空。記者曾原信／攝影

台北股市今日強勢大漲1783點，但成交量卻僅有8000多億元。分析師陳嘉偉對此重重警示，技術分析最基礎的原則就是「價量要配合」，今日大盤在欠缺量能支撐下的強彈，充其量只是標準的「無量反彈」與「逃命波」，投資人切勿誤以為大行情回歸，反彈結束後指數勢必會再次破底。

陳嘉偉痛批，當前許多多頭分析師在節目上歡呼、講話很大聲，完全是「自欺欺人、睜眼說瞎話」。他指出，這些做多的分析師對於8000多億的極小成交量避而不談，主因是手上的多單與熱門股已經嚴重套牢。

回顧5月份大盤是「價量齊揚」的真上漲，但自6月初國際電腦展後量能便持續萎縮；如今大盤與櫃買指數反彈卻無量，甚至面臨蓋頭月線反壓，這波無量反彈只是給套牢者最後的逃命機會。

陳嘉偉指出，先前台股經歷717股災暴跌2953點，以及隨後融資維持率跌破133%引發的自我砍單潮，市場早已哀鴻遍野...

許多熱門股自高點拉回30%至60%不等，若以解套所需漲幅計算，跌40%需要漲66%（近7根漲停板）、跌50%需要漲100%（10根漲停板）、跌60%更需要漲150%（15根漲停板）才能回本。

在當前無量反彈的格局下，套牢個股根本無法補足如此龐大的解套能量，例如被動元件龍頭國巨股價腰斬、華新科大跌近六成等，就是最典型的例子。

相較於多頭分析師叫會員死抱硬撐，陳嘉偉表示團隊自5月起一路布局空單，並在717股災與近期大跌期間，精準將多檔空單「獲利回補」（部分獲利達20%至40%以上）。

他強調，回補空單讓團隊手握充沛現金，今日的強彈對空方而言反而是極佳的布局時機；未來幾天只要個股反彈力竭，團隊便會重新大舉建立空單，預告空頭大屠殺才剛開始，呼籲投資人把握反彈進一步減碼避險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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