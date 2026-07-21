親戚借200萬歐印國巨（2327）後疑失聯！家人周轉出問題 網傻眼：錢不能亂借

國巨（2327）近期股價大幅震盪，20日再度跌停，收在630元，較7月1日高點1220元下跌近5成。在股價持續走弱之際，有網友於臉書社團發文稱，母親曾借出200萬元給親戚投資國巨，沒想到股價下跌後，親戚疑似失聯，連帶讓家中資金周轉出現壓力。

原PO表示，母親原本將200萬元借給親戚投資股票，如今卻聯絡不上對方，自己還得協助母親支付生意貨款及保險費用，讓他相當無奈。事件曝光後，也讓不少網友將焦點放在「借錢投資」的風險，質疑為何會將可能影響周轉的資金借給他人投入股市。

不少網友看完後直言「老話一句，錢不能亂借」、「呃 不要借錢啦 笨死了」、「借錢給人買股票喔，有夠傻」，也有人表示「沒利息賺 還可能連本金都拿不回來」，認為即使投資獲利，也未必能順利取回資金，一旦股價下跌，更可能同時傷害親友關係與家庭財務。

不過，也有大量網友質疑整起事件的真實性，有人留言「又再編故事」、「感覺是假畢業文」、「唬爛文」、「創作文」，也有人認為「自己都有困難了還借錢」，質疑故事內容前後不太合理。由於消息來源為臉書社團發文，相關說法是否屬實，仍無法從文章內容進一步確認。

此外，國巨股價急跌也引發網友玩起順口溜，有人寫下「買入國巨，來生再聚」，另有網友改成「買進國巨、人生悲劇」、「買入國巨 每天恐懼」。也有人感嘆「當你覺得錢好賺的時候 就差不多開始要賠了」，認為追高、借錢與集中押注單一個股，可能讓投資風險被進一步放大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。