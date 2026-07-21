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台股漲超過1600點卻量縮是「假反彈」？股民吵翻：沒賣壓才拉得動

聯合新聞網／ 綜合報導
台股21日盤中反彈一度超過1600點，但成交量未同步放大，引發網友爭論是「假反彈」還是賣壓減輕；多空雙方對後續是否續跌看法分歧。中央社
台股21日盤中反彈一度超過1600點，但成交量未同步放大，引發網友爭論是「假反彈」還是賣壓減輕；多空雙方對後續是否續跌看法分歧。中央社

台股21日盤中強彈超過1600多點，但一名網友觀察成交量較前幾個交易日明顯縮小，擔心市場只是出現短暫反彈，發文詢問「無量無價，假反彈，後續是不會繼續跌？」貼文一出，立刻引發多空激烈交鋒。

部分網友認為，急跌後反彈量縮確實要提高警覺，有人直言「說實話還沒跌夠」、「破線下行的趨勢,要穩就是等落底盤整」、「是逃命波」，也有人表示「最後一波拉高逃生門，機構最後一波拉高出貨，明天準備開殺」，認為目前仍不能排除後續再度下探。

不過，另一派網友則認為，量縮未必代表反彈無效，反而可能是賣壓減輕。有人表示「反彈無量代表沒有人想賣 會噴更高」、「沒賣壓，輕鬆拉」、「無量表示沒人要賣，續噴」，也有人形容「清完融資車很輕 不需大量一拉就上去」，認為急跌後籌碼變輕，市場不一定需要大量就能上漲。

也有不少人質疑原PO過早下結論，指出發文時尚未收盤，當時成交量也不算太低。網友回應「早上11點的8000億成交量叫做無量，現在的標準這麼高嗎？」、「現在6千多億已經無量了喔？」、「收盤了嗎在那邊無量急什麼」，認為不能只用盤中量能直接判斷後續方向。

另有網友直言，量價與技術線型都只能參考，無法保證預測漲跌。有人表示「之前好幾次都無量反彈創新高 量只能當參考」、「這些說法都沒用啦 事後看也可以說沒人願意賣驚驚漲 真的出量 你也可以說高檔放量是在出貨阿」，也有人一句話總結「要是能知道 誰還會賠錢」，顯示市場對這波反彈是否延續，仍沒有一致答案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 大盤 成交量

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