韓男大生開5倍槓桿「43萬滾到656萬」 4周全吐回！崩潰仍喊：還會繼續融資

南韓股市近期出現斷頭潮，20至30歲年輕散戶占比高達62％。其中，24歲大學生李承浩靠義務役存下2000萬韓元、約新台幣43.7萬元，透過交易App開啟5倍槓桿，帳戶資產一度增加至3億韓元、約新台幣656萬元，相當於本金翻成15倍。

不過，隨著股市劇烈震盪，券商接連強制平倉，李承浩短時間內累積的獲利也迅速蒸發。短短4周內，他的帳戶金額甚至跌破最初投入的本金，讓他在受訪時坦言，「真的喘不過氣，但我還是會繼續用融資。」

報導指出，槓桿對南韓年輕人的吸引力，也與居住壓力有關。首爾公寓平均價格相當於一般人年收入14倍，讓部分年輕人認為難以透過傳統方式累積財富，轉而將高槓桿投資視為翻身管道。李承浩的目標，就是希望在結婚生子前，能於首爾買下一間公寓。

南韓投資人的融資規模也持續攀升，國內股市融資餘額在6月24日達38.63兆韓元、創下歷史新高，截至7月15日仍有34.37兆韓元；投資人債務總額則早在5月底突破60兆韓元。主管機關上周四出手降溫，宣布禁止與個股連結的槓桿型ETF新掛牌，金融監督院也承認，先前核准相關商品的速度過於倉促。

消息曝光後，網友除了討論高槓桿風險，也意外將焦點放在首爾房價所得比。有人表示「每次都歐印 輸一次全沒」、「高摃桿歐印,有賺一定要先抽回本金啊..太貪」，也有人看到李承浩仍不放棄融資，直呼「真的喘不過氣但還是繼續會用融資」、「賭狗個性」。另有大量網友驚訝表示「首爾公寓才年薪14倍，韓國人過太爽是吧」、「才14倍？ 韓國人抗壓性真低」，讓討論從槓桿投資一路延燒到房價問題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。