別羨慕少年股神！1位暴富但88人輸大盤…指數投資「全時段持有」擺脫擇時宿命

講些只有在下跌才有人想聽的事。

指數投資就是很平均，在上半年台股繳出50%的報酬時，有些人靠個股賺了10倍，有些人靠槓桿賺了2倍以上，但指數投資沒有，就是「只有」50%。

下跌時也是一樣，有些人可以聰明的閃過這些下跌，有些人甚至可以反手做空，但指數投資沒有，就是乖乖的吃下這些回檔。

聽起來很遲鈍、很笨，畢竟大家都說最近會跌，為什麼還要乖乖持有滿手的部位，讓股市下跌把你的資產侵蝕掉呢？

其實我們把上面這段話反過來想一下就知道了。

因為指數報酬市場的平均，有些人賺得比平均多，就會有些人賺得比平均少，當有些人賺了10倍、2倍時，那肯定也有人是落後給大盤的。

假設有100個人各拿10萬元去投資，1~10號是指數投資人，他們在上半年拿到了50%的報酬，各賺了5萬元。 11號是少年股神，上半年就賺了10倍共100萬元、12號是正二派正好賺到翻倍10萬元。 這100個人上半年的平均是50%報酬，也就是100（人）*10萬=1000萬裡賺了500萬。 100個人總共賺了500萬，其中10個人賺了5萬、11號賺100萬、12號賺10萬，剩下88人的報酬是多少呢？ 用全部100個人賺的500萬減去5*10、100、10，其他88個人的獲利金額是340萬，平均一個人賺3.8萬，換成報酬率大約是38%，比起市場平均低了12%。 這12%的差距怎麼來的？就是金字塔頂端那10倍報酬率的人吃掉了一大半，100個人才賺了500萬，第一名一個人就賺走100萬，其他的大家分。

指數投資人不用跟他們分，因為我們是持有全市場全時段，所以可以獲得市場的平均報酬。

如果你的目標是賺到破億，那一般上班族走指數投資大概是做不到的，但如果你的目標「只是」有個1000萬，加上退休金可以過得還不錯，那指數投資已經非常足夠了，複利的效果是很厲害的。

但為了達到這個效果，你得要全時段持有全市場，這代表你不會錯過每次的回檔，同時也不會錯過每次的上漲。

我們總是看到100人裡面那1個賺到10倍的高手，卻忽略了裡面至少有88個人會因為看錯、抓錯轉折而拿不到該有的報酬。 如果這些人都沒有犯錯，那市場的平均報酬會降嗎？不會的，平均就是平均。但最頂尖的那些人報酬會降，可能就「只拿到」5倍、3倍的報酬。

千萬別說「3~5倍也很好了」這種話，我們目標是別成為那88個落後給市場的人，100個人裡如果有2個人擊敗了市場，可能就會有88個人落後給市場，以機率來說，你更有可能是後者。

但有個很簡單的選擇，那就是持有指數，長時間、全時段持有指數，你的報酬率就贏過80%以上的人。

選擇很簡單，但堅持很困難，也許下次下跌時你還是後悔沒有提前減倉、大漲時仍然扼腕少加了一些槓桿。

慢慢在一次次衝動下忍住不動，體會到用自己的步調朝向目標前進，不需要跟其他人比速度，因為他們的終點可能跟你不一樣。

◎感謝 三明治先生的理財筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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