國巨（2327）股價一個月腰斬！主動式ETF成重災區 網友質疑：愈跌愈買？

國巨（2327）股價近期持續重挫，在上周「黑色星期五」台股單日大跌近3000點後，國巨20日仍以跌停價630元作收，股價從上個月約1200元高點一路下殺，幾乎腰斬。不過，國巨21日跌勢暫時止住，上午10時33分股價來到646元，上漲2.54%，並未再度跌停。

根據報導，統計顯示，多檔主動式ETF相較上周，不僅沒有降低國巨持股，比重反而普遍增加2%以上，部分ETF持股權重更已接近10%。市場也關注，這是否代表主動式ETF操盤團隊仍採取「愈跌愈買」策略，而國巨近期股價劇烈波動及市場交易狀況，也引發外界討論。

受影響的ETF包括主動統一升級50（00403A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動國泰動能高息（00400A）、主動凱基台灣（00407A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動台新優勢成長（00987A）及主動群益科技創新（00992A）等，部分ETF單日跌幅接近4%，明顯高於大盤約0.52%的跌幅。相較之下，被動式ETF持有國巨比重多數不到2%，跌幅普遍較輕。

消息曝光後，不少網友質疑主動式ETF操作策略。有人表示「國巨到底有什麼魔力讓主動前仆後繼」、「買到比例最高無法攤平還不如去買台積電」、「主動式賠$」、「主動套牢 被動停損」，也有人直言「主動式ETF應該是台版的etf之亂吧」，認為重押單一個股讓風險快速放大。

不過，也有網友認為，不能只看短期股價波動評價操作績效。有人表示「經理人有自己的策略 一堆韭菜是在擔心什麼」、「會再上去的，怎麼下來就怎麼上去」，也有人指出「981從10塊漲到32塊跌到27就開始說績效差不會覺得怪怪的嗎」，認為主動式ETF後續表現仍有待時間驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。