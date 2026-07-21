被國巨（2327）坑殺過！郭哲榮揭陳泰銘「減資再拆股」股權秘辛：看到解質先賣再說

被動元件龍頭國巨（2327）近期股價遭遇猛烈修正，從高點1220元一路滑落至600元附近大關，面臨腰斬危機，成為拖累市場情緒的焦點之一。分析師郭哲榮對此深入剖析表示，被動元件族群本身缺乏如先進製程般的高度技術門檻，加上籌碼面質押解質疑慮與主動型ETF多殺多賣壓，是導致股價出現「一波到底」式下挫的主因。

郭哲榮回憶，自己在股市擁有30年投資經驗與20年分析師資歷，過去也曾操作過國巨並嘗過被坑殺的苦頭。

他提到早期國巨股價從200元一路大漲至1200元，但隨後拉回修正時，許多投資人包括他自己都在過程中受傷，這段深刻的「被宰殺」血淚史讓他學到教訓，也讓他對國巨這檔股票的股權運作與籌碼慣性有極高的警覺心。

針對國巨過去的股權變化，郭哲榮詳細說明了經營團隊的歷史操作模式。

他指出，陳泰銘在2013年至2017年間曾連續五年進行四次現金減資，將國巨股本從221億元大幅縮減至40餘億元，使得流通在外股數從220萬張驟降至42萬張；在股本急遽縮小、籌碼極度集中後，隨即引爆2017至2018年的大牛市行情。 然而，隨後國巨又經歷發行海外存託憑證（GDR）使股本膨脹，以及股票進行一拆四（面額改為2.5元）等種種複雜的股權運作。

郭哲榮也特別提及2018年陳泰銘前妻李慧真套現116億元的經典案例，當時前妻透過阿布達比主權基金等外資法人，以每股972元折價轉讓股票套現，隨後國巨股價便一路崩跌至200元。

回到近期，市場通報陳泰銘將4640萬股（約4.6萬多張）股票解除質押，郭哲榮強調，雖然解質不代表一定會賣股，但在國巨過往繁複的股權變革與套現歷史陰影下，市場前輩與敏銳資金只要看到「解質」這種敏感訊號，第一反應就是先賣先贏，這也是導致近期股價拋售潮比預期更猛烈的原因。

此外，郭哲榮特別提到，許多主動型ETF（如00981A、00991A等）先前重倉持有國巨等前三大成分股，在股價反轉重挫時，經理人為因應績效壓力與停損機制被迫砍單，進一步引發連鎖拋售效應。

他強調，這類技術門檻較低且波動劇烈的標的，並不符合拉回買進的「三五法則」，短線難重回昔日高點，建議投資人釐清籌碼與基本面風險，切勿盲目追高或搶反彈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。