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國巨從1220暴跌至630！陳重銘揭被動元件重挫真相：本益比過高且難逃殺價競爭

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘指出國巨因本益比過高、被動元件技術門檻易面臨大廠擴產競爭，加上主動型ETF停損拋售潮，短線股價恐持續受壓，建議投資人暫勿盲目進場。中央社
陳重銘指出國巨因本益比過高、被動元件技術門檻易面臨大廠擴產競爭，加上主動型ETF停損拋售潮，短線股價恐持續受壓，建議投資人暫勿盲目進場。中央社

＊原文發文時間為7月20日

被動元件龍頭國巨（2327）股價持續走弱再次攻上跌停，從高點1220元一路暴跌至630元，跌幅高達590元，盤後更留有上萬張跌停委賣單無法消化。

「不敗教主」陳重銘在最新影音中分析指出，國巨雖然受惠AI需求，但目前法人預估今年EPS仍不到20元，相較先前的股價高點，本益比顯然過高，加上產業特性與主動型ETF的多殺多賣壓，投資人切勿急著進場搶反彈。

陳重銘表示，雖然AI浪潮帶動被動元件需求成長，但被動元件的技術門檻與生產難度無法與台積電（2330）的3奈米、2奈米先進製程相比。

一旦市場需求熱絡，日本等國際大廠便會迅速擴增產能，最終容易再次演變成殺價競爭。市場先前熱議國巨未來兩年EPS上看30元至40元的說法過於過度樂觀，在產能開出與供需調整下，高股價本就蘊含極高風險。

此外，陳重銘特別提醒主動型ETF的棄保連鎖賣壓。為了追求績效與爆發力，不少主動型ETF在先前高點大量布局具潛力的飆股，例如：主動型ETF 00981A就持有高達6.93%的國巨部位。

當標的股價開始崩跌時，主動型基金經理人為了停損保護績效，容易引發「快逃」式的砍單潮，進一步加劇市場拋售壓力；陳重銘預估國巨股價仍會低迷一段時間，建議投資人保持觀察、保持冷靜。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 國巨 陳重銘 台積電

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