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台股長期存股是騙局？他疑AI泡沫論戰 網勸：不要單壓或過度槓桿

聯合新聞網／ 綜合報導
台股長期存股引發熱議，一名網友在Dcard質疑其為「騙局」，並警示AI市場存在泡沫風險。文章引發廣泛討論，網友認同重視風險控管，但也對其論點提出質疑，強調需區分產業趨勢與股票估值。法新社
台股長期存股引發熱議，一名網友在Dcard質疑其為「騙局」，並警示AI市場存在泡沫風險。文章引發廣泛討論，網友認同重視風險控管，但也對其論點提出質疑，強調需區分產業趨勢與股票估值。法新社

不少人以存股作為長期投資，一名網友近日在Dcard發文，以「為何台股長期存股是個騙局」為題，主張AI熱潮背後存在金融泡沫，認為台股未來可能面臨大幅修正，甚至質疑ETF長期存股概念，呼籲投資人不要將資金全數押注台股。文章發布後引發熱烈討論，不少網友認同應重視風險控管，但也有大量留言質疑，文中不少論述混合事實、推測與陰謀論，缺乏足夠證據支持。

原PO表示，AI產業雖是真正的技術革命，但目前市場對半導體與AI供應鏈的估值已偏離基本面，並認為華爾街透過AI題材推升台灣、韓國電子股市值，最終將重演1980年代日本資產泡沫的劇本。他進一步指出，長期持有0050等市值型ETF並非穩賺不賠，若未來台股崩盤，單壓台灣市場恐讓投資人面臨長期套牢，因此主張應分散國家配置，而非迷信「存股複利」。

文中也提及AI金融泡沫、OpenAI融資模式、美國大型資產管理公司持股結構，以及未來可能發生的地緣政治風險等內容，認為目前AI產業存在過度包裝與市場炒作。不過，文章不少推論如「AI金融騙局」、「華爾街聯手收割台韓」及戰爭情境預測，也引來許多網友質疑缺乏具體證據。

留言區中，一篇獲得大量按讚的回覆逐點分析文章內容，認為原文混合可驗證事實、合理推測與個人臆測。例如，三大資產管理公司確實持有大量美國上市公司股份，但主要是代客管理ETF資產，並不能直接推論為「控制所有企業」；AI估值是否過高值得討論，但不能因此直接認定整個AI產業就是騙局。該留言也指出，歷史上確實曾出現網路革命、鐵路革命等「技術是真的、泡沫也是真的」的案例，因此投資人更應區分產業趨勢與股票估值。

另一方面，也有不少網友認為，原PO最值得參考的是「不要單壓、不要過度槓桿」的風險觀念，但反對將長期存股全面定義為騙局。有人分享自己持有0050或台積電十餘年至今已累積數倍甚至數十倍報酬，也有人認為0050本身就會隨產業變遷汰弱留強，不應直接拿1989年的日本與現在台灣相比。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 存股 台股

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