股民融資重押儲存晶片股虧1千萬人民幣！網酸「信網紅進場」應設停損點

中國網紅經濟學家任澤平近日捲入付費會員投資虧損爭議，一名「澤平宏觀VIP群」會員宣稱，因聽信「科技牛」行情判斷，融資重押多檔儲存晶片股，最終爆倉虧損逾人民幣1000萬元，折合新台幣約4700萬元。對此多數網友質疑，投資人僅憑網紅或老師的市場看法便重倉加槓桿，風險控管本身就存在嚴重問題。

任澤平團隊回應，該會員今年7月1日才加入，7月8日首次參與課程，入會僅約1至2周，且早在2024年便已開設融資融券帳戶，過去也有自行加槓桿投資的經驗。該會員事後亦承認，團隊未明確推薦特定股票，投資標的與槓桿配置均由本人決定。

任澤平強調，課程內容主要聚焦總體經濟、產業趨勢及投資方法，不涉及個股推薦與具體操作，過去半年也多次提醒會員不要加槓桿、不要舉債及避免頻繁交易。不過，風波延燒後，團隊被指已解散所有VIP群組，並刪除部分過去看多科技股的貼文；而任澤平此前曾將市場回檔形容為「黃金坑」，並稱科技股調整是上車機會，也成為外界質疑焦點。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，連具有證券投資分析資格的專業人士都無法保證穩定獲利，好奇為何仍有人願意付費加入網紅會員群，甚至依據行情判斷重倉操作。多數網友也認為，真正能穩定靠投資賺錢的人，未必需要以開課或販售會員維生，花錢買課程並不能取代獨立研究與風險管理。

不過，也有網友認為，老師提出看多觀點與投資人自行融資滿倉仍是兩回事，爆倉責任不能全數歸咎於課程提供者為，總體趨勢分析只能作為參考，若未設定停損、控制部位，甚至以借款追逐熱門題材，再準確的市場方向也可能因短期波動造成重大損失；對缺乏判斷能力的投資人而言，與其追隨名師，不如採取分散配置或定期定額策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。