SK海力士喊明年AI晶片需求暴增100%！網反應冷淡：越吹股價越跌

AI熱潮持續推升記憶體需求，SK海力士董事長崔泰源示警，明年AI半導體需求可能年增60%至100%，儲存半導體需求也可望增加50%至60%，但供應端幾乎沒有大幅擴產計畫，全球企業爭搶記憶體的程度已接近「恐慌」。對此，網友卻普遍反應冷淡，認為類似缺貨與漲價說法已反覆出現，股價走勢反而持續疲弱。

崔泰源表示，AI記憶體產能擴張需要龐大資本支出與較長建設週期，還受到設備、人力等條件限制，供給增加速度難以追上需求。他擔心儲存晶片價格可能不降反升，未來GPU、記憶體與電力等AI基礎設施，都可能成為產業發展瓶頸，這波供需失衡也並非一般景氣循環，而是產業結構正在發生根本改變。

不過，崔泰源同時強調，目前記憶體價格並不健康，PC與手機業者難以長期將成本轉嫁給消費者，若價格持續過高，也可能吸引新競爭者進場或引發政府介入。他認為，半導體業者不應靠限制供應維持高價，而應擴大供給、做大市場，即使短期利潤率受到壓縮，長期仍有助於產業成長。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，明年AI晶片需求可能翻倍，以及現有產能完全追不上需求，認為SK海力士已明確表態記憶體供需缺口將持續擴大。不過，多數網友並未因此轉為樂觀，反而留言「越吹股價越崩」、「老闆自己出來喊通常就是末段」，質疑公司是否因股價走弱而加強信心喊話。

也有網友批評，記憶體大廠過去早已預見需求成長，卻未積極擴產，現在又警告供給不足，難免讓人懷疑是在維持高價與高毛利。另有人拿台積電相比，認為先進製程同樣供不應求，卻未頻繁以驚人需求增幅對外喊話。

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