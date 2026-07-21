快訊

謝賢過世4天已火化！謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

伊朗襲美軍基地陣亡官兵身分曝 川普撂重話近日決定是否全面作戰

國1北上竹北路段槽車和2小客車連環撞 「紫爆」回堵9公里

AI伺服器真缺被動元件？網曝關鍵：缺貨是事實、股價漲過頭

聯合新聞網／ 綜合報導
被動元件股價近期波動，引發市場對AI伺服器缺貨真實性的質疑。雖然部分網友確認缺貨存在，需求升高，但多數人認為股價過度反映市場樂觀預期，未來仍需觀察供需變化及營收成長。 中央通訊社
被動元件股價近期波動，引發市場對AI伺服器缺貨真實性的質疑。雖然部分網友確認缺貨存在，需求升高，但多數人認為股價過度反映市場樂觀預期，未來仍需觀察供需變化及營收成長。 中央通訊社

被動元件族群近期股價劇烈震盪，多檔個股自高點快速回落，也讓市場重新檢視AI伺服器帶動的缺貨題材是否真實。一名網友在PTT發文表示，AI伺服器產業自2023年起進入成長期，過去數年卻鮮少聽聞被動元件短缺，質疑為何今年突然傳出需求大增，引發網友從產業供需、產品規格到股價炒作展開討論。

原PO指出，AI伺服器熱潮已延續約3年，若被動元件真是關鍵零組件，理應更早反映供應吃緊，然而相關缺貨、漲價消息卻集中在今年出現，因此好奇背後是否存在伺服器架構升級、電壓規格改變或其他產業變化，而非單純市場炒作。

部分自稱熟悉產業的網友表示，缺貨情況確實存在，尤其新一代AI伺服器導入高功率、高電壓架構後，對高階MLCC、功率電感及耐高壓元件的數量與規格要求提高，部分料號交期也明顯拉長。另有網友指出，800V高壓直流架構與新平台陸續出貨，使2023年的AI伺服器與目前產品需求不能直接相比，高階料件甚至可能出現結構性供不應求。

不過，多數網友認為，「有缺貨」與「股價合理」是兩回事。有人指出，台廠主要供應的仍以中低階產品為主，真正高階、關鍵料號多由日本與美國廠商掌握，即使供應吃緊，台廠能取得多少訂單與漲價幅度仍有待觀察。也有採購端網友表示，部分元件價格確有上漲，但幅度僅約雙位數，與相關個股一度上漲數倍並不相稱。

不少留言更直言，被動元件此波主要問題在於股價提前反映過多樂觀預期，市場將缺貨、漲價與AI題材一次灌入估值，形成「噴就說缺、跌就說過剩」的循環。部分網友認為，近期急跌主要來自融資斷頭、投信贖回及籌碼鬆動，短線股價已與實際供需脫鉤；後續仍應觀察稼動率、交期、漲價幅度與營收是否同步成長，才能判斷這波究竟是真實產業循環，還是資金炒作後的修正。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

被動元件 台股

延伸閱讀

存到4千萬還是不快樂？單身男開滿融資慘剩436萬 網：有錢時要守得住

009829首檔純韓股ETF！看懂KOSPI50成分股與台韓連動 稀飯：低估值成布局亮點

國巨從1220暴跌至630！陳重銘揭被動元件重挫真相：本益比過高且難逃殺價競爭

國巨（2327）股價砍半也不敢搶！網酸「被套元件」憂重演套牢歷史

相關新聞

AI伺服器真缺被動元件？網曝關鍵：缺貨是事實、股價漲過頭

被動元件族群近期股價劇烈震盪，多檔個股自高點快速回落，也讓市場重新檢視AI伺服器帶動的缺貨題材是否真實。一名網友在PTT發文表示，AI伺服器產業自2023年起進入成長期，過去數年卻鮮少聽聞被動元件短缺，質疑為何今年突然傳出需求大增，引發網友從產業供需、產品規格到股價炒作展開討論。

被國巨（2327）坑殺過！郭哲榮揭陳泰銘「減資再拆股」股權秘辛：看到解質先賣再說

國巨（2327）股價近期從高點1220元急挫至600元，面臨腰斬危機。分析師郭哲榮指出，缺乏技術門檻及主動型ETF引發賣壓，導致股價劇烈下滑。郭亦回顧國巨過往股權運作，強調市場解質訊號引發拋售潮。投資人應謹慎評估風險。

SK海力士喊明年AI晶片需求暴增100%！網反應冷淡：越吹股價越跌

AI熱潮持續推升記憶體需求，SK海力士董事長崔泰源示警，明年AI半導體需求可能年增60%至100%，儲存半導體需求也可望增加50%至60%，但供應端幾乎沒有大幅擴產計畫，全球企業爭搶記憶體的程度已接近「恐慌」。對此，網友卻普遍反應冷淡，認為類似缺貨與漲價說法已反覆出現，股價走勢反而持續疲弱。

國巨（2327）股價砍半也不敢搶！網酸「被套元件」憂重演套牢歷史

被動元件族群20日再度成為台股重災區，國巨、華新科、禾伸堂、日電貿、信昌電與雷科等多檔跌停，龍頭國巨更自7月初高點回落近48%，股價幾乎腰斬，引發PTT股板熱議，網友普遍不敢貿然搶進，除了以「被套元件」嘲諷，也擔心此波跌勢重演2018年套牢多年才解套的歷史。

台股長期存股是騙局？他疑AI泡沫論戰 網勸：不要單壓或過度槓桿

不少人以存股作為長期投資，一名網友近日在Dcard發文，以「為何台股長期存股是個騙局」為題，主張AI熱潮背後存在金融泡沫，認為台股未來可能面臨大幅修正，甚至質疑ETF長期存股概念，呼籲投資人不要將資金全數押注台股。文章發布後引發熱烈討論，不少網友認同應重視風險控管，但也有大量留言質疑，文中不少論述混合事實、推測與陰謀論，缺乏足夠證據支持。

國巨從1220暴跌至630！陳重銘揭被動元件重挫真相：本益比過高且難逃殺價競爭

國巨股價從1220元暴跌至630元，跌幅達590元。陳重銘分析指出，該公司本益比過高，且面臨激烈的殺價競爭，投資人應保持冷靜，避免急於搶反彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。