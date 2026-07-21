AI伺服器真缺被動元件？網曝關鍵：缺貨是事實、股價漲過頭

被動元件族群近期股價劇烈震盪，多檔個股自高點快速回落，也讓市場重新檢視AI伺服器帶動的缺貨題材是否真實。一名網友在PTT發文表示，AI伺服器產業自2023年起進入成長期，過去數年卻鮮少聽聞被動元件短缺，質疑為何今年突然傳出需求大增，引發網友從產業供需、產品規格到股價炒作展開討論。

原PO指出，AI伺服器熱潮已延續約3年，若被動元件真是關鍵零組件，理應更早反映供應吃緊，然而相關缺貨、漲價消息卻集中在今年出現，因此好奇背後是否存在伺服器架構升級、電壓規格改變或其他產業變化，而非單純市場炒作。

部分自稱熟悉產業的網友表示，缺貨情況確實存在，尤其新一代AI伺服器導入高功率、高電壓架構後，對高階MLCC、功率電感及耐高壓元件的數量與規格要求提高，部分料號交期也明顯拉長。另有網友指出，800V高壓直流架構與新平台陸續出貨，使2023年的AI伺服器與目前產品需求不能直接相比，高階料件甚至可能出現結構性供不應求。

不過，多數網友認為，「有缺貨」與「股價合理」是兩回事。有人指出，台廠主要供應的仍以中低階產品為主，真正高階、關鍵料號多由日本與美國廠商掌握，即使供應吃緊，台廠能取得多少訂單與漲價幅度仍有待觀察。也有採購端網友表示，部分元件價格確有上漲，但幅度僅約雙位數，與相關個股一度上漲數倍並不相稱。

不少留言更直言，被動元件此波主要問題在於股價提前反映過多樂觀預期，市場將缺貨、漲價與AI題材一次灌入估值，形成「噴就說缺、跌就說過剩」的循環。部分網友認為，近期急跌主要來自融資斷頭、投信贖回及籌碼鬆動，短線股價已與實際供需脫鉤；後續仍應觀察稼動率、交期、漲價幅度與營收是否同步成長，才能判斷這波究竟是真實產業循環，還是資金炒作後的修正。

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