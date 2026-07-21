快訊

謝賢過世4天已火化！謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

伊朗襲美軍基地陣亡官兵身分曝 川普撂重話近日決定是否全面作戰

國1北上竹北路段槽車和2小客車連環撞 「紫爆」回堵9公里

聽新聞
0:00 / 0:00

國巨（2327）股價砍半也不敢搶！網酸「被套元件」憂重演套牢歷史

聯合新聞網／ 綜合報導
國巨股價自7月以來已跌近48%，多檔被動元件股大跌，引發投資者擔憂恐重演2018年的套牢歷史。網友普遍不敢搶進，分析師建議等股價止跌後再考慮布局，顯示市場對該族群短期信心脆弱。 中央通訊社
國巨股價自7月以來已跌近48%，多檔被動元件股大跌，引發投資者擔憂恐重演2018年的套牢歷史。網友普遍不敢搶進，分析師建議等股價止跌後再考慮布局，顯示市場對該族群短期信心脆弱。 中央通訊社

被動元件族群20日再度成為台股重災區，國巨、華新科、禾伸堂、日電貿、信昌電與雷科等多檔跌停，龍頭國巨更自7月初高點回落近48%，股價幾乎腰斬，引發PTT股板熱議，網友普遍不敢貿然搶進，除了以「被套元件」嘲諷，也擔心此波跌勢重演2018年套牢多年才解套的歷史。

根據媒體報導，被動元件產業33檔個股中，僅年程守住平盤，其餘全面收黑。國巨從1220元一路跌至630元，仍有大量賣單排隊。分析師認為，AI伺服器新架構將帶動MLCC用量成長，台廠長期仍有承接外溢訂單的機會，但短線賣壓沉重，營收爆發期尚未真正到來，建議至少等股價止跌、重新站穩五日線後再分批布局。

一名網友在PTT發文表示，近期中國、日本、韓國與台灣被動元件股同步跳水，已成為漲價概念股中的空頭箭靶。即使國巨股價已經腰斬，分析師仍認為抄底時機未到，顯示市場對族群短線信心相當脆弱，原先的漲價、AI需求等題材，也開始受到實際營收能否跟上的質疑。

不少網友認為，國巨先前漲勢主要建立在題材與本夢比之上，實際獲利成長未能支撐過高估值，因此股價才會「怎麼上去、怎麼下來」。有人翻出2018年高點套牢至2026年才解套的經驗，嘲諷此次又要啟動「下一個八年」；也有人指出，部分基金與主動式ETF在高檔大量持有國巨，如今面臨贖回與停損壓力，可能加劇多殺多。

不過，仍有少數網友認為，國巨與被動元件並非毫無基本面，待融資與投信籌碼清洗完畢後，仍可能出現技術性反彈。也有人表示，目前股價雖較高點便宜，但不代表已到合理價，與其急著接刀，不如等待量縮止跌或基本面數字真正轉強。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國巨 被動元件 套牢

延伸閱讀

009829首檔純韓股ETF！看懂KOSPI50成分股與台韓連動 稀飯：低估值成布局亮點

大跌急著離場？回測0050上市23年數據：最強反彈全在股災時…離開市場終將兩頭空

存到4千萬還是不快樂？單身男開滿融資慘剩436萬 網：有錢時要守得住

國巨從1220暴跌至630！陳重銘揭被動元件重挫真相：本益比過高且難逃殺價競爭

相關新聞

被國巨（2327）坑殺過！郭哲榮揭陳泰銘「減資再拆股」股權秘辛：看到解質先賣再說

國巨（2327）股價近期從高點1220元急挫至600元，面臨腰斬危機。分析師郭哲榮指出，缺乏技術門檻及主動型ETF引發賣壓，導致股價劇烈下滑。郭亦回顧國巨過往股權運作，強調市場解質訊號引發拋售潮。投資人應謹慎評估風險。

SK海力士喊明年AI晶片需求暴增100%！網反應冷淡：越吹股價越跌

AI熱潮持續推升記憶體需求，SK海力士董事長崔泰源示警，明年AI半導體需求可能年增60%至100%，儲存半導體需求也可望增加50%至60%，但供應端幾乎沒有大幅擴產計畫，全球企業爭搶記憶體的程度已接近「恐慌」。對此，網友卻普遍反應冷淡，認為類似缺貨與漲價說法已反覆出現，股價走勢反而持續疲弱。

國巨（2327）股價砍半也不敢搶！網酸「被套元件」憂重演套牢歷史

被動元件族群20日再度成為台股重災區，國巨、華新科、禾伸堂、日電貿、信昌電與雷科等多檔跌停，龍頭國巨更自7月初高點回落近48%，股價幾乎腰斬，引發PTT股板熱議，網友普遍不敢貿然搶進，除了以「被套元件」嘲諷，也擔心此波跌勢重演2018年套牢多年才解套的歷史。

台股長期存股是騙局？他疑AI泡沫論戰 網勸：不要單壓或過度槓桿

不少人以存股作為長期投資，一名網友近日在Dcard發文，以「為何台股長期存股是個騙局」為題，主張AI熱潮背後存在金融泡沫，認為台股未來可能面臨大幅修正，甚至質疑ETF長期存股概念，呼籲投資人不要將資金全數押注台股。文章發布後引發熱烈討論，不少網友認同應重視風險控管，但也有大量留言質疑，文中不少論述混合事實、推測與陰謀論，缺乏足夠證據支持。

國巨從1220暴跌至630！陳重銘揭被動元件重挫真相：本益比過高且難逃殺價競爭

國巨股價從1220元暴跌至630元，跌幅達590元。陳重銘分析指出，該公司本益比過高，且面臨激烈的殺價競爭，投資人應保持冷靜，避免急於搶反彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。