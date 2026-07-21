國巨（2327）股價砍半也不敢搶！網酸「被套元件」憂重演套牢歷史

被動元件族群20日再度成為台股重災區，國巨、華新科、禾伸堂、日電貿、信昌電與雷科等多檔跌停，龍頭國巨更自7月初高點回落近48%，股價幾乎腰斬，引發PTT股板熱議，網友普遍不敢貿然搶進，除了以「被套元件」嘲諷，也擔心此波跌勢重演2018年套牢多年才解套的歷史。

根據媒體報導，被動元件產業33檔個股中，僅年程守住平盤，其餘全面收黑。國巨從1220元一路跌至630元，仍有大量賣單排隊。分析師認為，AI伺服器新架構將帶動MLCC用量成長，台廠長期仍有承接外溢訂單的機會，但短線賣壓沉重，營收爆發期尚未真正到來，建議至少等股價止跌、重新站穩五日線後再分批布局。

一名網友在PTT發文表示，近期中國、日本、韓國與台灣被動元件股同步跳水，已成為漲價概念股中的空頭箭靶。即使國巨股價已經腰斬，分析師仍認為抄底時機未到，顯示市場對族群短線信心相當脆弱，原先的漲價、AI需求等題材，也開始受到實際營收能否跟上的質疑。

不少網友認為，國巨先前漲勢主要建立在題材與本夢比之上，實際獲利成長未能支撐過高估值，因此股價才會「怎麼上去、怎麼下來」。有人翻出2018年高點套牢至2026年才解套的經驗，嘲諷此次又要啟動「下一個八年」；也有人指出，部分基金與主動式ETF在高檔大量持有國巨，如今面臨贖回與停損壓力，可能加劇多殺多。

不過，仍有少數網友認為，國巨與被動元件並非毫無基本面，待融資與投信籌碼清洗完畢後，仍可能出現技術性反彈。也有人表示，目前股價雖較高點便宜，但不代表已到合理價，與其急著接刀，不如等待量縮止跌或基本面數字真正轉強。

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